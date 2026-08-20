Розпещених китайських дітей відправляють годувати свиней, щоб вони "навчилися цінувати сім'ю"

У китайських "трудових таборах" діти рубають дрова та годують свиней. А організатори табору стверджують, що їхня головна мета — прищепити дітям розуміння труднощів, пов’язаних із працею та зароблянням грошей.

Китайські батьки відправляють своїх дітей у "літні табори важкої праці", де ті виконують сільськогосподарські роботи, сплять на підлозі та харчуються найпростішою їжею. Ця послуга коштує досить дорого, а маленьким китайцям таким чином намагаються показати "реальне життя" та натякнути на їхнє майбутнє, якщо вони будуть погано вчитися, пише SCMP.

Трудові табори для дітей популярні в Китаї

"Трудові табори" стали дуже популярними влітку 2026 року. Офіційно вони називаються "Табори складних життєвих ситуацій". Багато батьків витрачають тисячі юанів, щоб відправити своїх дітей у сільську місцевість, аби ті змогли на власні очі познайомитися з життям у селі.

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Ці програми переважно реалізуються в південно-західних провінціях Сичуань, Гуйчжоу та Юньнань, де в літні місяці панує відносно приємна та помірно спекотна погода.

Заняття, які діти відвідують у таборі, імітують повсякденні обов’язки фермерів. Діти копають картоплю, годують свиней, рубають дрова, носять воду з криниці та працюють у полі й на городі.

Однак, на відміну від звичайних помічників, які отримують винагороду за свою працю, ці діти — та їхні батьки — мусять платити за цей досвід.

Трудові табори зі спартанськими умовами користуються популярністю в Китаї Фото: Скриншот

У одному таборі за 10-денне перебування стягується плата у розмірі понад 4000 юанів (600 доларів США), а більш тривале перебування, до місяця, може коштувати понад 10 000 юанів.

У цих таборах діють суворі правила. Наприклад, якщо дитина не виконає доручене їй завдання, її можуть покарати — не фізично, але на обід вона отримає порожню картоплю.

Крім того, у них конфіскують телефони та інші гаджети, а розпещені міські діти живуть у спартанських умовах. Організатори табору стверджують, що їхня головна мета — прищепити розуміння труднощів, пов’язаних з працею та зароблянням грошей. Водночас вони стежать за тим, щоб завдання не здавалися "занадто складними", оскільки до табору відправляють дітей різного віку.

Вірусні відеоролики з таборів показують дітей, які плачуть і благають батьків повернути їх додому, причому деякі обіцяють виконувати всі домашні завдання та добре вчитися, аби тільки не залишатися на фермі.

У деяких таборах від дітей також вимагають писати листи своїм батькам.

Співробітник одного з таборів зазначив, що батьки були дуже задоволені й радили своїм знайомим відправити своїх дітей рубати дрова.

У коментарях під відеороликами про табори багато хто запитував, як відправити туди своїх дітей, і хвалив організаторів за чудову ідею.

"Те, що переживають наші діти в цих літніх таборах, відображає реальні труднощі, з якими зіткнулося наше покоління. Ми прагнули забезпечити їм краще життя, але, можливо, ненавмисно зіпсували його. Можливо, зіткнення з труднощами необхідне дітям, щоб вони цінували комфортне життя", — заявив один із батьків, який відправив свого сина з Шанхая на свиноферму.

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