Розпещених китайських дітей відправляють годувати свиней, щоб вони "навчилися цінувати сім'ю"
У китайських "трудових таборах" діти рубають дрова та годують свиней. А організатори табору стверджують, що їхня головна мета — прищепити дітям розуміння труднощів, пов’язаних із працею та зароблянням грошей.
Китайські батьки відправляють своїх дітей у "літні табори важкої праці", де ті виконують сільськогосподарські роботи, сплять на підлозі та харчуються найпростішою їжею. Ця послуга коштує досить дорого, а маленьким китайцям таким чином намагаються показати "реальне життя" та натякнути на їхнє майбутнє, якщо вони будуть погано вчитися, пише SCMP.
"Трудові табори" стали дуже популярними влітку 2026 року. Офіційно вони називаються "Табори складних життєвих ситуацій". Багато батьків витрачають тисячі юанів, щоб відправити своїх дітей у сільську місцевість, аби ті змогли на власні очі познайомитися з життям у селі.
Ці програми переважно реалізуються в південно-західних провінціях Сичуань, Гуйчжоу та Юньнань, де в літні місяці панує відносно приємна та помірно спекотна погода.
Заняття, які діти відвідують у таборі, імітують повсякденні обов’язки фермерів. Діти копають картоплю, годують свиней, рубають дрова, носять воду з криниці та працюють у полі й на городі.
Однак, на відміну від звичайних помічників, які отримують винагороду за свою працю, ці діти — та їхні батьки — мусять платити за цей досвід.
У одному таборі за 10-денне перебування стягується плата у розмірі понад 4000 юанів (600 доларів США), а більш тривале перебування, до місяця, може коштувати понад 10 000 юанів.
У цих таборах діють суворі правила. Наприклад, якщо дитина не виконає доручене їй завдання, її можуть покарати — не фізично, але на обід вона отримає порожню картоплю.
Крім того, у них конфіскують телефони та інші гаджети, а розпещені міські діти живуть у спартанських умовах. Організатори табору стверджують, що їхня головна мета — прищепити розуміння труднощів, пов’язаних з працею та зароблянням грошей. Водночас вони стежать за тим, щоб завдання не здавалися "занадто складними", оскільки до табору відправляють дітей різного віку.
Вірусні відеоролики з таборів показують дітей, які плачуть і благають батьків повернути їх додому, причому деякі обіцяють виконувати всі домашні завдання та добре вчитися, аби тільки не залишатися на фермі.
У деяких таборах від дітей також вимагають писати листи своїм батькам.
Співробітник одного з таборів зазначив, що батьки були дуже задоволені й радили своїм знайомим відправити своїх дітей рубати дрова.
У коментарях під відеороликами про табори багато хто запитував, як відправити туди своїх дітей, і хвалив організаторів за чудову ідею.
"Те, що переживають наші діти в цих літніх таборах, відображає реальні труднощі, з якими зіткнулося наше покоління. Ми прагнули забезпечити їм краще життя, але, можливо, ненавмисно зіпсували його. Можливо, зіткнення з труднощами необхідне дітям, щоб вони цінували комфортне життя", — заявив один із батьків, який відправив свого сина з Шанхая на свиноферму.
Нагадаємо, що "Фокус" розповідав про скромний китайський курорт, де й досі відпочивають найвпливовіші люди Китаю, зокрема Сі Цзіньпіна.
Також у Китаї з нуля створюють історичні пам'ятки, що нагадують "Діснейленд" в автентичному стилі.