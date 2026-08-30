Неймовірна майстерність: два літаки ледь не врізалися в переповнений стадіон (відео)
Два літаки компанії Airlink виконали неймовірно небезпечний, але ефектний маневр. Вони пролетіли надзвичайно низько над стадіоном, на якому розпочинався матч з регбі.
У суботу, 29 серпня, перед матчем збірної ПАР проти Нової Зеландії над стадіоном DHL у Кейптауні було помічено два літаки Embraer E-Jet. Про це повідомляє видання Daily Mail.
Літаки, які брали участь у виставі, були пофарбовані у спеціальні зелений та чорний кольори і пролетіли на висоті від 12 до 14 метрів над дахом арени, що вміщує 55 000 осіб.
На відео, що з’явилися в мережі, видно, як літаки пролітають дуже низько над стадіоном, а над дахом тим часом вибухають піротехнічні вироби.
Компанія Airlink, яка є офіційним партнером серії матчів "Найбільше протистояння в регбі", заявила, що обидва літаки літали в межах "затверджених і відпрацьованих безпечних обмежень щодо висоти та швидкості".
Як зазначається, політ вимагав ретельного планування та репетицій, оскільки пілотам довелося летіти на вкрай малій висоті зі швидкістю близько 278 кілометрів на годину.
Обидва літаки керувалися досвідченими екіпажами, кожен із яких складався з командира, другого пілота та офіцера з техніки безпеки.
Нагадаємо, що під час рейсу Ryanair з Греції до Німеччини одного з пасажирів затягнуло по плечі у ілюмінатор, який раптово розгерметизувався. Його врятували інші пасажири, які потягнули чоловіка за ноги назад.
При цьому авіакомпанія не висловила співчуття та не запропонувала компенсацію 61-річному Любішу Каровичу, який ледь не загинув на висоті 6 тисяч метрів.