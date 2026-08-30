Неймовірна майстерність: два літаки ледь не врізалися в переповнений стадіон (відео)

Два літаки компанії Airlink виконали неймовірно небезпечний, але ефектний маневр. Вони пролетіли надзвичайно низько над стадіоном, на якому розпочинався матч з регбі.

У суботу, 29 серпня, перед матчем збірної ПАР проти Нової Зеландії над стадіоном DHL у Кейптауні було помічено два літаки Embraer E-Jet. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Літаки, які брали участь у виставі, були пофарбовані у спеціальні зелений та чорний кольори і пролетіли на висоті від 12 до 14 метрів над дахом арени, що вміщує 55 000 осіб.

На відео, що з’явилися в мережі, видно, як літаки пролітають дуже низько над стадіоном, а над дахом тим часом вибухають піротехнічні вироби.

Компанія Airlink, яка є офіційним партнером серії матчів "Найбільше протистояння в регбі", заявила, що обидва літаки літали в межах "затверджених і відпрацьованих безпечних обмежень щодо висоти та швидкості".

Відео дня

Рекламний плакат авіаперевізника, присвячений серії матчів між командами з ПАР та Нової Зеландії Фото: з відкритих джерел

Як зазначається, політ вимагав ретельного планування та репетицій, оскільки пілотам довелося летіти на вкрай малій висоті зі швидкістю близько 278 кілометрів на годину.

Літаки спускаються до стадіону Фото: з відкритих джерел

Обидва літаки керувалися досвідченими екіпажами, кожен із яких складався з командира, другого пілота та офіцера з техніки безпеки.

Проліт бортових літаків над переповненою ареною Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, що під час рейсу Ryanair з Греції до Німеччини одного з пасажирів затягнуло по плечі у ілюмінатор, який раптово розгерметизувався. Його врятували інші пасажири, які потягнули чоловіка за ноги назад.

При цьому авіакомпанія не висловила співчуття та не запропонувала компенсацію 61-річному Любішу Каровичу, який ледь не загинув на висоті 6 тисяч метрів.