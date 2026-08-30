Невероятная виртуозность: два самолета едва не врезались в переполненный стадион (видео)

Два самолета компании Airlink совершили невероятно опасный, но эффектный маневр. Они пролетели предельно низко над стадионом, на котором начинался матч по игре в регби.

В субботу, 29 августа, перед матчем сборной ЮАР против Новой Зеландии, над стадионом DHL в Кейптауне были замечены два самолета Embraer E-Jet. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Борты, участвовавшие в представлении, были окрашены в специальные зеленый и черный цвета, и пролетели на высоте от 12 до 14 метров над крышей арены вместимостью 55 000 человек.

На видео, появившихся в сети, заметно, как самолеты очень низко пролетают над стадионом, а над крышей тем временем взрываются пиротехнические изделия.

Компания Airlink, являющаяся официальным партнером серии матчей "Величайшее соперничество в регби", заявила, что оба борта летели в пределах "утвержденных и отработанных безопасных высотных и скоростных ограничений".

Відео дня

Рекламный постер авиаперевозчика, посвященный серии игр между командами из ЮАР и Новой Зеландии Фото: из открытых источников

Полет, как отмечается, требовал тщательного планирования и репетиций, поскольку пилотам предстояло лететь на предельно малой высоте, со скоростью около 278 километров в час.

Самолеты спускаются к стадиону Фото: из открытых источников

Оба самолета управлялись опытными экипажами, каждый из которых состоял из командира, второго пилота и офицера по технике безопасности.

Пролет бортов над переполненной ареной Фото: из открытых источников

Напомним, на рейсе Ryanair из Греции в Германию одного из пассажиров засосало по плечи во внезапно разгерметизировавшийся иллюминатор. Его спасли другие пассажиры, затянувшие человека за ноги назад.

При этом авиакомпания не выразила сожаление и не предложила компенсацию 61-летнему Любишу Каровичу, который едва не погиб на высоте 6 тысяч метров.