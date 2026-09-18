Депутат застряг у туалеті парламенту на 13 годин, а потім потрапив до лікарні

Інцидент стався у вбиральні фламандського парламенту в Брюсселі. 58-річний депутат ультраправого крила Фредерік Еренс вирішив забігти в туалет перед тим, як вирушити додому, і в результаті застряг там на несподівано довгий час.Інцидент стався у вбиральні фламандського парламенту в Брюсселі. 58-річний Фредерік Еренс, політик з ультраправої партії, вирішив забігти до туалету перед тим, як вирушити додому, і в результаті застряг там на непередбачено довгий час.

Без телефону Еренс не міг нікому повідомити про своє скрутне становище: він залишив його в кабінеті. Крім того, оскільки система вентиляції вмикалася лише при виявленні руху в туалетній зоні, свіже повітря до нього не надходило, пише TF1.

Повідомляється, що інцидент у туалеті стався ввечері 15 вересня. Еренса визволили лише в середу, причому рятувальникам довелося скористатися ломом.

"Відвалилася якась деталь, і я не міг вибратися", — пізніше розповів Еренс телеканалу VRT.

Що особливо важливо, він уперше залишив свій телефон на столі.

"Вперше я залишив телефон на столі. Мені це здалося дуже нерозумним. Саме тоді він мені знадобився", — сказав він.

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Колеги вже розійшлися, а будівля майже спорожніла, тому Еренс кричав і стукав у двері, але ніхто його не чув.

Він сподівався, що охоронець на завершальному етапі піде до туалету, але цього не сталося.

"Думаєш, рано чи пізно хтось прийде. Бажано, щоб це сталося якомога швидше. На жаль, більше ніхто не прийшов. Я просидів там тринадцять годин. Як ви можете собі уявити, це не дуже комфортно", — зізнався політик.

Ситуація загострилася, оскільки система вентиляції туалету вмикається лише за допомогою датчиків руху, а протипожежні двері значно обмежують приплив повітря. Невдовзі подача свіжого повітря припинилася.

Відчувши на собі наслідки нестачі кисню, Фредерік Еренс імпровізував.

"Мені довелося проявити кмітливість. За допомогою металевого предмета, знайденого в туалеті, я проробив у дверях два отвори — один зверху й один знизу, щоб всередину міг надходити кисень", — пояснив він.

"Ці приміщення не призначені для перебування протягом 13 годин", — додав він зі сміхом.

Близько 6-ї ранку в середу його знайшов прибиральник, але й він не зміг відчинити двері. Зрештою двері виламав ломом офіцер військової поліції.

Фламандський парламент у Брюсселі

Еренса доставили на машині швидкої допомоги до лікарні Сен-Жан у Брюсселі для обстеження після того, як він виглядав дезорієнтованим через нестачу кисню.

Після нетривалого огляду його відпустили, і, як повідомляється, з ним усе гаразд.

Розмірковуючи над тим, що сталося, Еренс уже знайшов у цьому привід для жарту. "Можливо, це потрапить до Книги рекордів Гіннеса", — пожартував він, зазначивши, що тепер зможе виспатися і навряд чи знову залишить телефон на столі.

Фламандський парламент підтвердив "прикрий інцидент", назвавши його "особливо невдалим збігом обставин".

Чиновники зазначили, що, наскільки їм відомо, раніше жодних технічних проблем із замками на дверях туалетів не виникало. Вони пообіцяли провести технічне розслідування та вжити заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів.

Нагадаємо, два роки тому вчена з Кембриджа опинилася зачиненою в туалеті у середньовічній вежі. Але попри всю комічність ситуації, вона могла просидіти там понад 100 годин. У підсумку доктор Крістіна Ілько вибралася з пастки за допомогою підручних засобів.

Раніше проблеми з туалетом виникли й на космічному кораблі під час місії "Артеміда-2".