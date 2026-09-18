Депутат застрял в туалете парламента на 13 часов, а потом попал в больницу

Инцидент случился в уборной фламандского парламента в Брюсселе. Крайне правый 58-летний депутат Фредерик Эренс решил забежать в туалет перед тем, как отправиться домой и в итоге застрял на непредвиденно долгий срок.Инцидент случился в уборной фламандского парламента в Брюсселе. 58-летний Фредерик Эренс, политик из крайне правой партии, решил забежать в туалет перед тем, как отправиться домой, и в итоге застрял на непредвиденно долгий срок.

Без телефона Эренс не мог никому сообщить о своем затруднительном положении: он оставил его в кабинете. Кроме того, поскольку система вентиляции активировалась только при обнаружении движения в туалетной зоне, свежий воздух к нему не поступал, пишет TF1.

Сообщается, что туалетный инцидент произошел вечером 15 сентября. Вызволили Эренса только в среду, причем спасателям пришлось воспользоваться ломом.

"Отвалилась какая-то деталь, и я не мог выбраться", — позже рассказал Эренс телеканалу VRT.

Что особенно важно, он впервые оставил свой телефон на столе.

"Впервые я оставил телефон на столе. Мне показалось это очень глупым. Как раз тогда он мне понадобился", — сказал он.

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Коллеги уже разошлись, а здание почти опустело, поэтому Эренс кричал и стучал в дверь, но никто его не слышал.

Он надеялся, что охранник на финальном этапе зайдет в туалет, но этого не произошло.

"Думаешь, рано или поздно кто-нибудь придет. Желательно, чтобы это произошло как можно скорее. К сожалению, никто больше не пришёл. Я просидел там тринадцать часов. Как вы можете себе представить, это не очень комфортно", — признался политик.

Ситуация обострилась, поскольку система вентиляции туалета активируется только с помощью датчиков движения, а противопожарные двери значительно ограничивают приток воздуха. Вскоре подача свежего воздуха прекратилась.

Ощутив на себе последствия недостатка кислорода, Фредерик Эренс импровизировал.

"Мне пришлось проявить смекалку. С помощью металлического предмета, найденного в туалете, я проделал в двери два отверстия, одно сверху и одно снизу, чтобы внутрь мог поступать кислород", — объяснил он.

"Эти помещения не предназначены для пребывания в течение 13 часов", — добавил он со смехом.

Около 6 утра в среду его нашел уборщик, но тоже не смог открыть дверь. В итоге дверь выломал ломом офицер военной полиции.

Фламандский парламент в Брюсселе

Эренса доставили на машине скорой помощи в больницу Сен-Жан в Брюсселе для обследования после того, как он выглядел дезориентированным из-за недостатка кислорода.

После непродолжительного осмотра его отпустили, и, как сообщается, с ним все в порядке.

Размышляя о случившемся, Эренс уже нашел в этом повод для юмора. "Может быть, это войдет в Книгу рекордов Гиннесса", — пошутил он, отметив, что теперь сможет выспаться и вряд ли снова оставит телефон на столе.

Фламандский парламент подтвердил "досадный инцидент", назвав его "особенно неудачным стечением обстоятельств".

Чиновники отметили, что, насколько им известно, ранее никаких технических проблем с замками на дверях туалетов не возникало. Они пообещали провести техническое расследование и принять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Напомним, два года назад ученая из Кембриджа оказалась заперта в туалете в средневековой башне. Но при всей комичности ситуации, она могла просидеть там более 100 часов. В итоге доктор Кристина Илько выбралась из западни с помощью подручных средств.

Ранее проблемы с туалетом возникли и на космическом корабле во время миссии "Артемида-2".