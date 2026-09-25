"Справжній Бетмен" врятував сумку жінки: відео з супергероєм стало вірусним

В центрі Норвіча, що у Британії, Бетмен взявся ловити грабіжника після того, як злодій вихопив жіночу сумочку на вулиці.

Як виявилося, 25-річний Сонні Мейсон приїхав з Лондона до друзів на костюмовану вечірку, коли прямо на його очах грабіжник викрав у жінки сумку з грошима та документами, не гаючи часу хлопець, який був того для у костюмі супергероя, вирішив допомогти піймати крадія, пише Daily Star.

Повідомляється, що того вечора хлопець був одягнений як супергерой для вечірнього костюмованої вечірки, коли почав бігти за злодієм у центрі Норвіча. Відповідне відео стало вірусним у мережі.

25-річний Сонні Мейсон у костюмі Бетмена Фото: Скриншот

Хлопець, який працює у кафе в Лондоні, розповів, що стояв у черзі біля бару на Квін-стріт з друзями в центрі Норвіча, коли до черги приєднався незнайомець і почав розмовляти.

Видео дня

Потім незнайомець раптово звинуватив двох жінок, які стояли поруч, у крадіжці у нього сигарет, а далі агресивно схопив одну із їхніх сумок і втік.

Тоді Сонні побіг за ним у своєму костюмі Бетмена. Його друзі, що були одягнені у костюмах також приєдналися до погоні. Компанія навіть зупинила поліцейських, щоб попередити їх про крадіжку. Поки поліцейські наздоганяли злодія, він викинув сумку. Але Сонні та його друзі знайшли річ біля високої стіни Норвічського собору.

Для цього хлопець навіть переліз через цегляну стіну, а потім кинув сумочку назад її власниці. Речі всередині сумки залишилися цілими.

25-річний Сонні Мейсон Фото: Скриншот

Пізніше Сонні опублікував у TikTok відео, де він стоїть на стіні, немов Темний Лицар, поки натовп поруч вітає його вчинок. Ролик зібрав у мережі сотні тисяч переглядів.

Бетмен знайшов вкрадену сумку жінки

"Я сподіваюся, що зможу надихнути людей бути трохи більше схожими на Бетмена. Не стільки бігати в темряві в костюмі, скільки допомагати іншим. Це було справді несподівано, і я не очікував, що мені доведеться лазити по стіні. У світі не так багато хорошого відбувається. Можливість повернути чиюсь сумку та знову побачити когось щасливим, була приємним відчуттям", — розповів він.

Про цей незвичний випадок розповів також речник поліції Норфолка.

"У суботу, 19 вересня, до офіцерів, які здійснювали звичайні нічні патрулювання в Норвічі, звернувся громадянин із проханням допомогти знайти зниклу сумку. Після розслідування на місці події сумку було знайдено з усім її вмістом у цілості та згодом повернуто власнику", — розповів правоохоронець.

Нагадаємо, що "Людина-павук" потрапив на камери спостереження, ризикуючи життям заради чоловіка в кріслі колісному.

Також повідомлялося, що зустріч серфера з акулою на каліфорнійському пляжі закінчилася благополучно завдяки пильності оператора дрону. Чоловік, який спостерігав за ситуацією з повітря, швидко зреагував і, мабуть, урятував йому життя.