"Настоящий Бэтмен" спас сумку женщины: видео с супергероем стало вирусным

В центре города Норвич в Великобритании Бэтмен бросился в погоню за грабителем после того, как тот выхватил женскую сумочку на улице.

Как оказалось, 25-летний Сонни Мейсон приехал из Лондона к друзьям на костюмированную вечеринку, когда прямо на его глазах грабитель похитил у женщины сумку с деньгами и документами, не теряя времени, парень, который в тот момент был одет в костюм супергероя, решил помочь поймать вора, пишет Daily Star.

Сообщается, что в тот вечер парень был одет как супергерой для вечерней костюмированной вечеринки, когда начал преследовать вора в центре Норвича. Соответствующее видео стало вирусным в сети.

25-летний Сонни Мейсон в костюме Бэтмена Фото: Скриншот

Парень, работающий в кафе в Лондоне, рассказал, что стоял в очереди у бара на Квин-стрит с друзьями в центре Норвича, когда к очереди присоединился незнакомец и завел разговор.

Видео дня

Затем незнакомец внезапно обвинил двух стоящих рядом женщин в краже у него сигарет, а затем агрессивно схватил одну из их сумок и убежал.

Тогда Сонни бросился за ним в своём костюме Бэтмена. Его друзья, также одетые в костюмы, присоединились к погоне. Компания даже остановила полицейских, чтобы предупредить их о краже. Пока полицейские догоняли вора, он выбросил сумку. Но Сонни и его друзья нашли вещь у высокой стены Норвичского собора.

Для этого парень даже перелез через кирпичную стену, а затем бросил сумочку обратно её владелице. Вещи внутри сумки остались целыми.

25-летний Сонни Мейсон Фото: Скриншот

Позже Сонни опубликовал в TikTok видео, на котором он стоит на стене, словно Тёмный рыцарь, а толпа рядом приветствует его поступок. Ролик набрал в сети сотни тысяч просмотров.

Бэтмен нашел украденную сумку женщины

"Я надеюсь, что смогу вдохновить людей быть чуть больше похожими на Бэтмена. Не столько бегать в темноте в костюме, сколько помогать другим. Это было действительно неожиданно, и я не ожидал, что мне придется лазать по стене. В мире не так много хорошего происходит. Возможность вернуть чью-то сумку и снова увидеть кого-то счастливым была приятным ощущением", — рассказал он.

Об этом необычном случае рассказал также представитель полиции Норфолка.

"В субботу, 19 сентября, к офицерам, осуществлявшим обычное ночное патрулирование в Норвиче, обратился гражданин с просьбой помочь найти пропавшую сумку. После расследования на месте происшествия сумка была найдена со всем её содержимым в целости и сохранности и впоследствии возвращена владельцу", — рассказал сотрудник правоохранительных органов.

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