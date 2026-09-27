У Шотландії продають ділянку берега біля легендарного озера Лох-Несс: можна рибалити

У Шотландії виставлено на продаж ділянку довжиною в милю поблизу озера Лох-Несс. За 95 000 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 5,5 млн грн, у комплекті надається право на риболовлю.

Земельна ділянка, що отримала назву "Миля майора", простягається вздовж північно-західного берега озера Лох-Несс і належить одній родині вже протягом кількох поколінь. Про це повідомляється на сайті fisheries.co.uk.

Доріжка біля озера Фото: з відкритих джерел

Ділянка простягається приблизно на 1,6 км уздовж берега озера, а її ширина становить від 25 до 35 метрів. Тут є відокремлені галькові пляжі, природні галявини та безперешкодний доступ до води.

Ділянка берега, виставлена на продаж Фото: з відкритих джерел

Новий власник зможе спробувати щастя у риболовлі у водах, відомих як місця проживання Лох-Неського чудовиська. У рамках угоди надаються права на риболовлю з одного судна на озері Лох-Несс, а також права на прибережну риболовлю.

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Пляж на березі озера Фото: з відкритих джерел

Як повідомляється, у водах озера мешкають лосось і кілька видів форелі, а також щука.

Улов на озері Лох-Несс Улов на озері Лох-Несс

У самому озері Лох-Несс, як підкреслюється, міститься більше води, ніж у всіх озерах Англії та Уельсу разом узятих. І щороку понад мільйон людей відвідують озеро в пошуках міфічної істоти на ім’я Нессі.

У південній частині ділянки є загальна під’їзна дорога для автомобілів, а біля північного краю — придорожня зона відпочинку. При цьому ділянка, виставлена на продаж, прихована від проїжджаючого транспорту деревами.

Раніше експерти стверджували, що Лох-Неське чудовисько народило дитинчат, які, ймовірно, будуть "сміливішими" за свою матір.

Однак у вчених є просте пояснення щодо Лох-Неського чудовиська. За словами експерта-дослідника Алана Маккена, так званий "Нессі" є звичайним природним явищем, відомим як "стоячі хвилі".