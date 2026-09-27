В Шотландии продают участок берега возле легендарного озера Лох-Несс: можно ловить рыбу

В Шотландии на продажу выставлен участок длиной в милю возле озера Лох-Несс. За 95 000 фунтов стерлингов, то есть примерно 5,5 млн грн, в комплекте идет право на рыбную ловлю.

Земельный участок, получивший название "Миля майора" простирается вдоль северо-западного берега озера Лох-Несс и принадлежит одной семье на протяжении уже нескольких поколений. Об этом сообщается на сайте fisheries.co.uk.

Дорожка возле озера Фото: из открытых источников

Участок имеет протяженность около 1,6 км вдоль берега озера и составляет от 25 до 35 метров в ширину. Здесь есть уединенные галечные пляжи, естественные поляны и беспрепятственный доступ к воде.

Участок берега, выставленный на продажу Фото: из открытых источников

Новый владелец сможет попытать счастья в рыбалке в водах, известных как места обитания Лох-Несского чудовища. В рамках сделки предоставляются права на рыбную ловлю с одного судна на озере Лох-Несс, а также права на прибрежную рыбную ловлю.

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Пляж на берегу озера Фото: из открытых источников

Как сообщается, в водах озера водится лосось и несколько видов форели, а также щука.

Улов на озере Лох-Несс Улов на озере Лох-Несс

В самом озере Лох-Несс, как подчеркивается, содержится больше воды, чем во всех озерах Англии и Уэльса вместе взятых. И ежегодно более миллиона человек посещают озеро в поисках мифического существа по имени Несси.

В южной части участка имеется общая подъездная дорога для автомобилей, а у северного конца – придорожная площадка для отдыха. При этом участок, выставленный на продажу, скрыт от проезжающего транспорта деревьями.

Ранее эксперты утверждали, что Лох-Несское чудовище родило детенышей, которые, вероятно, будут "смелее" своей матери.

Однако у учёных есть простое объяснение Лох-Несскому чудовищу. По словам эксперта-исследователя Алана Маккена, т.н. "Несси" является обычным природным явлением, известным как "стоячие волны".