Монстр из воды теперь не один: очевидцы заявили, что Лох-Несское чудовище родило детенышей

Наблюдатели за Лох-Несским чудовищем, или, как его ещё называют, — Несси, полагают, что легендарное существо родило детёнышей после подозрительной тишины, царившей в последние месяцы.

Эксперты утверждают, что Лох-Несское чудовище родило детёнышей, и эти маленькие зверьки, вероятно, будут "смелее" своей матери. Но некоторым наблюдателям стоит опасаться худшего, ведь теперь в водах может оказаться больше чудовищ, чем когда-либо, пишет Daily Star.

"Несси там, мы все это знаем, но она явно поняла, что люди её ищут. Но хотя она не так часто появляется на поверхности, очевидно, что она по-прежнему считает этот район своим домом, и теперь мы думаем, что понимаем, почему она вела себя тише, чем в предыдущие годы", — сказал Роб Лонг из команды, исследующей озеро Лох-Несс.

В этом году было зарегистрировано семь наблюдений — последнее из них произошло 5 июля, когда восьмилетняя Абигейл Росс и её семья утверждали, что заметили на расстоянии небольшой тёмный объект длиной примерно 1,8 метра и высотой 0,9 метра.

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В Официальном реестре наблюдений за чудовищами озера Лох-Несс указано, что его данные были "одними из лучших доказательств существования Несси, и именно на этом следует сосредоточить будущие глубоководные исследования".

Легендарное чудовище Лох-Несса могло стать матерью Фото: Скриншот

"Мы полагаем, что Несси прячется очень глубоко, среди пещер, и лишь изредка показывает голову. Но это имело бы смысл, если бы у неё были детёныши: в течение последнего года она вела себя тише, чем обычно, и, вероятно, оберегала своих малышей, но в последние недели наблюдения снова участились. В последние месяцы наблюдались объекты и фигуры меньшего размера, чем те, которые мы обычно видим, поэтому возникла мысль: не родила ли она детей? "Вероятно, эти маленькие зверьки будут смелее мамы. Они пока ничего не боятся и будут осваивать азы. Может ли 2026 год стать годом, когда мы наконец получим окончательное доказательство того, что она здесь", — продолжил Роб.

В официальном реестре уже зарегистрировано 1173 наблюдения, включая изображения с веб-камер, записи и другие доказательства, охватывающие несколько столетий.

Это не первый случай, когда эксперты высказывают предположение, что у Несси появятся дети.

Только в прошлом году внимательные наблюдатели за мифическими водами утверждают, что "юную Несси" не раз видели, как она всплывала на поверхность.

60-летняя охотница на монстров из Лох-Несса Эойн О'Фаодхагейн, наблюдавшая за кормлением, которое проводит организация Visit Inverness Loch Ness, в мае прошлого года была уверена, что видела, как из воды вынырнула миниатюрная версия этого зверя.

"Наблюдая за происходящим, я заметила сильное волнение на спокойной глади озера Лох-Несс, менее чем в 30 метрах от пирса отеля Clansman. Существо всплыло на поверхность и поднялось на несколько футов из воды, а затем быстро погрузилось в темные глубины озера Лох-Несс. К счастью, я уже снимала. Все произошло так быстро, но я успела это запечатлеть. Я сразу подумала, что это Несси, потому что она была слишком велика, чтобы быть чем-то другим. Конечно, она нисколько не похожа на выдру или тюленя, и я никогда не видела рыбу с шеей и горбатой спиной. Это молодая особь Несси, которая играет со своей добычей — рыбой — прежде чем съесть её", — рассказала она.

Однако пока неизвестно, кто является отцом предполагаемых детенышей монстра.

Напомним, что центр Лох-Несса утверждает, что было зафиксировано первое появление Лох-Несского чудовища в этом году. Снимок странного тёмного объекта под водой озера Лох-Несс был назван первым наблюдением Несси в 2025 году.

Кроме того, у учёных есть простое объяснение Лох-Несскому чудовищу. По словам эксперта-исследователя Алана Маккена, основателя Loch Ness Exploration (LNE), на самом деле простым объяснением может быть природное явление, известное как "стоячие волны".