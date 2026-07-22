Монстр з води тепер не один: очевидці заявили, що Лох-Несське чудовисько народило дитинчат

Спостерігачі за Лох-Несським чудовиськом, або як його ще називають — Нессі, вважають, що легендарна істота народила дитинчат після підозрілої тиші в останні місяці.

Експерти стверджують, що Лох-Неське чудовисько народило дитинчат, і ці маленькі звірятка, ймовірно, будуть "хоробрішими" за свою матір. Але деякі спостерігачі прочали побоюватися найгіршого, адже тепер води можуть бути наповнені більшою кількістю чудовиськ, ніж будь-коли, пише Daily Star.

"Нессі там, ми всі це знаємо, але вона явно прозріла, що люди її шукають. Але хоча вона не так сильно виходить назовні, очевидно, що вона все ще ставиться до цього району як до дому, і тепер ми думаємо, що розуміємо, чому вона була тихішою, ніж у попередні роки", — сказав Роб Лонг з команди дослідження озера Лох-Несс.

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Цього року було зареєстровано сім спостережень — останнє відбулося 5 липня, коли восьмирічна Абігейл Росс та її родина стверджували, що помітили невеликий темний об'єкт приблизно 1,8 метра завдовжки та 0,9 метра заввишки на відстані.

В Офіційному реєстрі спостережень за чудовиськами озера Лох-Несс зазначено, що його дані були "одними з найкращих доказів існування Нессі, і саме на цьому слід зосередити майбутні глибоководні дослідження".

Легендарне чудовисько Лох-Несса могло стати матір'ю Фото: Скріншот

"Ми вважаємо, що Нессі ховається дуже глибоко, серед печер, і лише зрідка показує голову. Але це мало б сенс, якби в неї були діти, вона була тихішою, ніж зазвичай, протягом останнього року, і, ймовірно, оберігала своїх малюків, але в останні тижні спостереження знову почастішали. За останні місяці спостерігалися об'єкти та форми меншого розміру, ніж ті, що ми зазвичай бачимо, тому виникла думка, чи не народила вона дітей. "Ймовірно, ці маленькі звірятка будуть сміливішими за маму. Вони поки що нічого не бояться і будуть вивчати основи. Чи може 2026 рік стати роком, коли ми нарешті отримаємо остаточний доказ того, що вона тут", — продовжив Роб.

В офіційному реєстрі вже зафіксовано 1173 спостереження, включаючи зображення з веб-камери, з записів та інших доказів, що сягають століть.

Це не перший випадок, коли експерти припускають, що Нессі матиме дітей.

Лише минулого року пильні спостерігачі за міфічними водами стверджують, що "юну нессі" не раз бачили, як вона виринала на поверхню.

60-річна мисливиця на монстрів з Лох-Несса Еойн О'Фаодхагейн, яка спостерігала за годівлею, що ведеться організацією Visit Inverness Loch Ness, у травні минулого року була впевнена, що бачила, як з води виринула мініатюрна версія цього звіра.

"Спостерігаючи, я помітила значне хвилювання у спокійних водах озера Лох-Несс, менш ніж за 30 метрів від пірсу готелю Clansman. Істота виринула на поверхню та піднялася на кілька футів з води, а потім швидко занурилася в темні глибини озера Лох-Несс. На щастя, я вже записувала. Все сталося так швидко, але я встигла це записати. Я одразу подумала, що це Нессі, бо вона була занадто великою, щоб бути чимось іншим. Звісно, ​​вона не має жодної схожості з видрою чи тюленем, і я ніколи не бачила риби з шиєю та горбистою спиною. Це молода особина Нессі, яка грається зі своєю здобиччю — рибою — перш ніж з'їсти її", — розповіла вона.

Але, хто батько ймовірних дитинчат монстра, наразі не відомо.

Нагадаємо, що центр Лох-Несса стверджує, що було зафіксовано першу появу Лох-Неського чудовиська цього року. Знімок дивної темної маси під водою озера Лох-Несс було названо першим спостереженням Нессі у 2025 році.

Також у вчених є просте пояснення Лох-несському чудовиську. За словами експерта-дослідника Алана Маккена, який є засновником Loch Ness Exploration (LNE), насправді простим поясненням може бути природне явище, відоме як "стоячі хвилі".