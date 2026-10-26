Космічний корабель без крил і тіла інопланетян: Пентагон оприлюднив нові файли про НЛО

Нові розсекречені файли Пентагону розкривають таємний звіт з Розуелла 1947 року, в якому описується космічний корабель у формі яйця та тіла мертвих інопланетян розміром з дитину, що нібито були знайдені військовими.

Секретні файли, оприлюднені Пентагоном, розкрили приголомшливу розповідь очевидця, який стверджує, що нібито американські чиновники знайшли тіла загиблих інопланетян та потойбічний космічний корабель, пише The Daily Star.

У новому досьє розкрито секретні свідчення військового офіцера, який стверджує, що був присутній під час інциденту в Розуеллі 1947 року.

Що сталося в Розуеллі у 1947 році

Вважається, що неназваним свідком є ​​офіцер зв'язків з громадськістю бази Волтер Г. Хаут, який у 2002 році підписав запечатані свідчення під присягою, в яких описав дивні уламки та моторошні істоти, що були заховані всередині ретельно охоронюваного ангара, під назвою "Будівля 84".

Видео дня

"Я переконаний, що те, що я особисто спостерігав, було якимось космічним кораблем та його екіпажем", — йдеться у заяві свідка, яка приховувалася десятиліттями.

Згідно з файлами, корабель був яйцеподібним металевим судном розміром до 4,57 метра завдовжки та 1,83 метра завширшки.

Він не мав крил, вікон, шасі чи хвоста і був зроблений з неземної фольги, яку описували як "тонку, як папір, але надзвичайно міцну". Поруч лежали крихітні тіла екіпажу позаземного льотного складу.

"Здалеку я зміг побачити кілька тіл під брезентом. З-під покриття стирчали лише голови, і я не зміг розгледіти жодних рис обличчя. Голови справді виглядали більшими, ніж зазвичай, а контур полотна нагадував розмір десятирічної дитини", — сказав Хаут у попередній публічній заяві.

В останніх документах стверджується, що високопоставлені командири провели екстрену кризову нараду о 7:30 ранку 8 липня 1947 року, передаючи один одному уламки космічного сміття.

"Зразки уламків передавали по столу. Це був не схожий на жодний матеріал, який я бачив або бачив у своєму житті. Ніхто не зміг ідентифікувати уламки аварії", — сказав свідок.

Поки погляди цивільних були прикуті до купи уламків, знайдених на ранчо на північний захід від Розуелла, усе, що знайшли на місці очевидно, таємно вивезли.

Кажуть, що командир бази полковник Вільям Бланшар наказав опублікувати прес-реліз-приманку, в якому оголосив про захоплення військовими "літаючого диска", а потім швидко виправив його, заявивши, що це був лише метеозонд.

У США могли знайти тіла інопланетян у 1947 році Фото: Скриншот

Розвідника бази, майора Джессі Марселя, навіть сфотографували, як він тримає в руках уламки, схожі на фольгу, які, як він пізніше стверджував, він підмінив на метеозахисний костюм, поки його не було в кімнаті.

У релізі також містяться звіти приватної дослідницької фірми, що фінансується магнатом Робертом Бігелоу для вивчення науково-фантастичних військових технологій, від варп-двигунів до маскувальних щитів.

Нагадаємо, що моряки, які перебували на вантажному судні, що перетинало Атлантику, переконують, що протягом 40 хвилин спостерігали за "сяючими" кулями НЛО, які "летіли на гіперзвуковій швидкості", зникали та знову з'являлися.

Також масив документів, оприлюднений за часів адміністрації Дональда Трампа, дав змогу зазирнути за лаштунки деяких із найзагадковіших інцидентів, які розслідувало уряд США. Серед них — моторошні відеоролики, що показують об’єкти, які, здається, не піддаються простому поясненню, а також незвичайні свідчення військових льотчиків, астронавтів та федеральних чиновників.