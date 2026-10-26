Космический корабль без крыльев и тела инопланетян: Пентагон обнародовал новые документы об НЛО

Новые рассекреченные документы Пентагона раскрывают секретный отчет о Розуэлле 1947 года, в котором описывается космический корабль в форме яйца и тела мёртвых инопланетян размером с ребёнка, которые якобы были найдены военными.

Секретные документы, обнародованные Пентагоном, раскрыли потрясающий рассказ очевидца, который утверждает, что американские чиновники якобы обнаружили тела погибших инопланетян и космический корабль из иного мира, пишет The Daily Star.

В новом досье раскрыты секретные показания военного офицера, который утверждает, что присутствовал во время инцидента в Розуэлле в 1947 году.

Что произошло в Розуэлле в 1947 году

Считается, что неназванным свидетелем является офицер по связям с общественностью базы Уолтер Г. Хаут, который в 2002 году подписал запечатанные показания под присягой, в которых описал странные обломки и жуткие существа, спрятанные внутри тщательно охраняемого ангара, под названием "Здание 84".

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"Я убежден, что то, что я лично наблюдал, было каким-то космическим кораблём и его экипажем", — говорится в заявлении свидетеля, которое скрывалось на протяжении десятилетий.

Согласно документам, корабль представлял собой яйцеобразное металлическое судно длиной до 4,57 метра и шириной 1,83 метра.

У него не было ни крыльев, ни окон, ни шасси, ни хвоста, и он был сделан из неземной фольги, которую описывали как "тонкую, как бумага, но чрезвычайно прочную". Рядом лежали крошечные тела экипажа внеземного летного состава.

"Издалека я смог разглядеть несколько тел под брезентом. Из-под покрытия торчали только головы, и я не смог разглядеть никаких черт лица. Головы действительно казались больше, чем обычно, а контур брезента напоминал размер десятилетнего ребенка", — сказал Хаут в предыдущем публичном заявлении.

В последних документах утверждается, что высокопоставленные командиры провели экстренное кризисное совещание в 7:30 утра 8 июля 1947 года, передавая друг другу обломки космического мусора.

"Образцы обломков передавали по столу. Это был материал, не похожий ни на один из тех, что я видел или слышал в своей жизни. Никто не смог опознать обломки с места аварии", — сказал свидетель.

Пока внимание гражданских лиц было приковано к куче обломков, найденных на ранчо к северо-западу от Розуэлла, всё, что обнаружили на месте, очевидно, тайно вывезли.

Говорят, что командир базы полковник Уильям Бланшар приказал опубликовать пресс-релиз-приманку, в котором объявил о захвате военными "летающего диска", а затем быстро исправил его, заявив, что это был всего лишь метеозонд.

В США, возможно, обнаружили тела инопланетян в 1947 году Фото: Скриншот

Разведчика базы, майора Джесси Марселя, даже сфотографировали, когда он держал в руках обломки, похожие на фольгу, которые, как он позже утверждал, он подменил на метеозащитный костюм, пока его не было в комнате.

В релизе также содержатся отчеты частной исследовательской компании, финансируемой магнатом Робертом Бигелоу для изучения научно-фантастических военных технологий — от варп-двигателей до маскировочных щитов.

Напомним, что моряки, находившиеся на грузовом судне, пересекавшем Атлантику, утверждают, что в течение 40 минут наблюдали за "светящимися" шарами НЛО, которые "летели с гиперзвуковой скоростью", исчезали и снова появлялись.

Кроме того, массив документов, обнародованный во времена администрации Дональда Трампа, позволил заглянуть за кулисы некоторых из самых загадочных инцидентов, расследовавшихся правительством США. Среди них — жуткие видеоролики, на которых запечатлены объекты, которые, похоже, не поддаются простому объяснению, а также необычные показания военных летчиков, астронавтов и федеральных чиновников.