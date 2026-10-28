Чоловік витратив 7 років на реконструкцію будинку, але тепер має його переробити

38-річний бізнесмен Кріс Моріллон витратив 1 мільйон 763 тисячі доларів США, перетворивши скромний трикімнатний напівприміський будинок на омріяний сімейний будинок у Теддінгтоні, на південному заході Лондона.

Але після батько трьох дітей зіткнувся з необхідністю знести частину свого будинку після того, як міська рада Джобсвортс звинуватила його у використанні неправильних будівельних матеріалів, пише видання The Sun.

Будинок в стилі Grand Designs не сподобався чиновникам міської ради, які заперечили проти оздоблення його нової прибудови до горища.

Планувальники з Річмондської міської ради наполягали на тому, що його величезне L-подібне мансардне вікно мало бути покрите традиційною черепицею, а не обштукатурене сучасною білою штукатуркою.

Незважаючи на відсутність заперечень з боку сусідів, чоловік отримав документи, які зобов'язували його знести мансардне вікно або провести дорогий ремонт.

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У відповідь він подав апеляцію на це рішення, але програв її і йому дали лише дев'ять місяців на виправлення помилок.

"Це просто дуже дратує і трохи несправедливо. Це вулиця, де кожен будинок виглядає по-різному. Це не ряд терас, де все виглядає абсолютно однаково. Вздовж вулиці є всілякі різні архітектурні стилі. Якби ми зробили будинок набагато більшим, ніж обіцяли, або якби ми додали до нього щось нечестиве, то, звісно, ​​я б зрозумів", — сказав обурений чоловік.

Кріс Моріллон та його партнерка Анна Матус придбали свою частину цегляного будинку за один мільйон доларів у квітні 2018 року.

Будинок за $1,76 млн у Лондоні Фото: Скриншот

Трикімнатна нерухомість виходить на історичний парк Буші площею майже 405 гектарів, другий за величиною з восьми королівських парків Лондона.

Після цього подружжя розпочало масштабний ремонт, щоб створити більше місця для своєї зростаючої родини.

Окрім додавання бічних та задніх прибудов, вони збудували величезне L-подібне мансардне вікно у горищі.

Попри те, що їх плани, затверджені у 2021 році, показували, що мансардне вікно буде покрите традиційною черепицею, родина натомість обробила його сучасною білою штукатуркою, щоб воно відповідало решті їхньої прибудови.

Але у 2023 році чиновники міської ради заявили, що біла штукатурка "не є традиційним покрівельним матеріалом" і "контрастує з іншими мансардними вікнами та прибудовами даху поблизу".

"Штукатурка робить прибудову до мансардного вікна суворою та панівною, що призводить до недоречного доповнення до житлового будинку та вуличного пейзажу", — йшлося у повідомленні мерії.

Тож родина оскаржила це рішення в незалежній Інспекції з питань планування, стверджуючи, що вимоги ради були надмірними.

Також вони попросили два роки на завершення роботи через пов'язане з цим фінансове навантаження. Але їхню апеляцію було відхилено, інспектор підтримав постанову ради про примусове виконання та дав подружжю дев'ять місяців, щоб привести своє горище у відповідність до вимог.

Тепер чоловік побоюється, що небажаний ремонт даху може призвести до того, що його родина зіткнеться з колосальним витратами, яких, за його словами, "у нас просто немає".

Він також запитав, чому інспектори міської ради, які відвідували об'єкт під час будівництва, не виявили жодних проблем.

Натомість речник ради Річмонда-на-Темзі заявив, що важливо, аби правила планування застосовувалися справедливо та послідовно, незалежно від того, чи були отримані заперечення.

"Розширення було збудовано без необхідного дозволу на планування, і незалежний інспектор з планування згодом підтримав рішення ради про вжиття заходів щодо забезпечення дотримання", — сказав він.

Нагадаємо, що колишній керівник Adidas Едвард Ніксон, якому наказали знести частину його будинку вартістю 1 мільйон 742 тисяч доларів США, бо він на два метри "завеликий".

Також у Британії жінці наказати знести новий садовий паркан біля її будинку, бо він має непривабливу, яка завдає надмірної шкоди характеру та зовнішньому вигляду ділянки і безпосередньому вуличному пейзажу.