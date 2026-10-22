Сусіди підтримали: жінку змушують знести новий паркан біля її будинку через незвичну причину

У Британії жінці наказати знести новий садовий паркан біля її будинку, бо він має непривабливу, яка завдає надмірної шкоди характеру та зовнішньому вигляду ділянки і безпосередньому вуличному пейзажу.

На захист власниці будинку 51-річної фізіотерапевтки на ім'я Катерина виступили сусіди, яким паркан не заважає, пише видання The Sun.

Інцидент трапився у Таун-Хаус-роуд у Літтлборо, що у Великому Манчестері. Перед тим жінка замінила стару огорожу на простий дерев'яний паркан.

І жоден сусід не заперечував проти паркану — навіть ті, хто жив прямо навпроти Катерини.

Жінка замінила паркан біля свого дому Фото: Скриншот

"Наше серце розбите. У мене немає слів, просто не знаю, що сказати. Це смішно, і ми витратили на це стільки грошей. Навіть сусідка вважає це покращенням. Тут є цегляні стіни, високі дерева та ще вищі паркани, але вони кажуть знести наш паркан через вуличний пейзаж. Ми подали апеляцію, і їхня відповідь така, що кожен випадок розглядається індивідуально. У нас були безсонні ночі через це. Я сподіваюся, що вони скажуть хоча б знизити його до метра", — сказала жінка.

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Деякі сусіди навіть підтримали жінку, написавши до ради листи, що не мають жодних претензій до конструкції.

"Люди повинні мати право на приватність та безпеку. Живоплот на протилежному кутку був утричі вищий", — каже один із сусідів.

Натомість місцева рада Рочдейла відхилила заявку Катерини на отримання ретроспективного дозволу на планування встановлення огорожі заввишки 1,55 м.

Бо вона приблизно вдвічі вища за оригінальну споруду, яка оточувала її будинок на Таун-Хаус-роуд у Літтлборо.

Жінка подала апеляцію на рішення ради, але цього тижня їй знову відмовили.

У Британії розгорівся скандал через дерев'яний паркан Фото: з відкритих джерел

"Головне питання полягає у впливі забудови на привабливість району та зовнішній вигляд місцевості. А цей проєкт пропонує щільну дерев’яну огорожу. На місці я помітив, що через помітне кутове розташування, забудова виглядає особливо різкою та недоречною на вуличному пейзажі. Так, сусіди підтримують зведення паркану, але це не виправдовує шкоди, завданої забудовою. Загалом, я вважаю, що забудова завдає шкоди характеру та зовнішньому вигляду району, а також вуличному пейзажу", — пояснив інспектор з планування.

Відхиляючи початкову заявку на планування, рада пояснила, що "проєкт не відповідає позитивному контексту".

"Встановлена ​​огорожа на межі території являє собою непривабливу та візуально помітну форму забудови, яка завдає надмірної шкоди характеру та зовнішньому вигляду ділянки, на яку подається заявка, та безпосередньому вуличному пейзажу. Проект не відповідає позитивному контексту, не робить позитивного внеску в місцевий колорит і не є добре продуманим. Тому пропозиція являє собою незадовільний стандарт дизайну та зовнішнього вигляду", — повідомили чиновники.

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