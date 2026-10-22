Соседи поддержали: женщину заставляют снести новый забор возле ее дома по необычной причине

В Великобритании женщине предписали снести новый садовый забор возле её дома, поскольку он имеет неприглядный вид, что наносит чрезмерный ущерб характеру и внешнему виду участка, а также непосредственному уличному пейзажу.

В защиту владелицы дома, 51-летней физиотерапевтки по имени Екатерина, выступили соседи, которым забор не мешает, пишет издание The Sun.

Инцидент произошёл на Таун-Хаус-роуд в Литтлборо, что в Большом Манчестере. Перед этим женщина заменила старую ограду на простой деревянный забор.

И ни один сосед не возражал против забора — даже те, кто жил прямо напротив Екатерины.

Женщина заменила забор возле своего дома Фото: Скриншот

"Наше сердце разбито. У меня нет слов, просто не знаю, что сказать. Это смешно, и мы потратили на это столько денег. Даже соседка считает это улучшением. Здесь есть кирпичные стены, высокие деревья и ещё более высокие заборы, но они говорят, что нужно снести наш забор из-за уличного пейзажа. Мы подали апелляцию, и их ответ таков, что каждый случай рассматривается индивидуально. У нас из-за этого были бессонные ночи. Я надеюсь, что они скажут хотя бы снизить его до метра", — сказала женщина.

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Некоторые соседи даже поддержали женщину, написав в совет письма, в которых не высказывали никаких претензий к конструкции.

"Люди должны иметь право на частную жизнь и безопасность. Живой забор на противоположном углу был в три раза выше", — говорит один из соседей.

В свою очередь, местный совет Рочдейла отклонил заявку Екатерины на получение разрешения задним числом на установку ограждения высотой 1,55 м.

Потому что она примерно в два раза выше оригинального сооружения, которое окружало её дом на Таун-Хаус-роуд в Литтлборо.

Женщина подала апелляцию на решение совета, но на этой неделе ей снова отказали.

В Великобритании разгорелся скандал из-за деревянного забора Фото: из открытых источников

"Главный вопрос заключается в том, как застройка повлияет на привлекательность района и внешний вид местности. А этот проект предполагает установку плотной деревянной ограды. На месте я заметил, что из-за заметного углового расположения застройка выглядит особенно резко и неуместно в уличном пейзаже. Да, соседи поддерживают возведение забора, но это не оправдывает ущерб, нанесенный застройкой. В целом я считаю, что застройка наносит ущерб характеру и внешнему виду района, а также уличному пейзажу", — пояснил инспектор по планированию.

Отклоняя первоначальную заявку на планировку, совет пояснил, что "проект не соответствует позитивному контексту".

"Установленное ограждение на границе территории представляет собой неприглядную и визуально заметную конструкцию, которая наносит чрезмерный ущерб характеру и внешнему виду участка, на который подается заявка, а также непосредственному уличному пейзажу. Проект не соответствует позитивному контексту, не вносит положительного вклада в местный колорит и не является хорошо продуманным. Поэтому предложение представляет собой неудовлетворительный стандарт дизайна и внешнего вида", — сообщили чиновники.

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