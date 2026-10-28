На 2 метри завеликий: колишнього керівника Adidas змусили знести частину його елітного будинку

Колишній керівник Adidas Едвард Ніксон, якому наказали знести частину його будинку вартістю 1 мільйон 742 тисяч доларів США, бо він на два метри "завеликий".

Тепер 56-річний Едвард Ніксон, та його дружина Саллі подали до суду на забудовника, який продав йому будинок за 1 мільйон 196 тисяч доларів США у Нортгемптонширі, пише видання The Sun.

Подружжя заплатило 797 тисяч доларів США за земельну ділянку та " каркас будинку" поблизу села Іст-Хаддон у Нортгемптонширі забудовнику Баррі Говарду та його компанії.

Потім вони уклали угоду на 930 тисяч доларів США, згідно з якою забудовник мав "завершити будівництво будинку відповідно до креслень, наданих Ніксонам".

Подружжя каже, що забудовник повідомив їм під час відеодзвінка в липні 2020 року, що "будинок побудований" і все добре.

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Але у червні 2021 року місцева рада видала постанову про примусове виконання знесення їх будинку.

У документів від Ніксонів вимагали або знести їхній новий будинок, або провести його комплексні перепланування, заявивши, що колишній сарай завдовжки 36 м більший за затверджені плани і на два метри задовгий.

Справа тепер перейшла до суду, де Ніксони подали до суду на пана Говарда на 1 мільйон 196 тисяч доларів США за "шахрайське викривлення фактів" на тій підставі, що він мав знати, що будинок більший, ніж мав бути.

Будівельник заперечує заяву подружжя, наполягаючи, що він не мав уявлення про те, що розміри відремонтованого сараю перевищили допустиму межу, коли він його продавав.

Колишній генеральний директор Adidas Едвард Ніксон судиться через свій будинок Фото: Скриншот

Дарія Глейзе, адвокат подружжя, заявила в Центральному лондонському окружному суді, що пан забудовник зробив низку оманливих заяв, які спонукали його клієнтів продовжити придбання проекту переобладнання сараю, у липні 2020 року.

За її словами, насправді готовий проєкт будинку перевищує дозволену довжину на два метри, а "висоту коника" — трохи менше ніж на один метр.

Натомість рада Західного Нортгемптонширу вимагала радикальних змін через те, що "його об'єм та маса відхиляються від характеру та форми оригінальної затвердженої будівлі".

У грудні 2020 року, через три місяці після завершення покупки, Ніксони виявили, що правила планування були порушені.

Через рік після повідомлення про порушення від 2021 року посадові особи ради нарешті схвалили "відновлювальні роботи", які призведуть до "значного зменшення розміру та іншого планування будинку", сказала адвокат пари.

Тож юридична команда Ніксонів стверджує, що подружжя купило проєкт на підставі "неправдивої заяви", наданої у формі запиту, і тепер вимагає від забудовника компенсації у розмірі 1 мільйон 196 тисяч доларів США — частково для покриття витрат на "зменшення розміру їхнього будинку".

Вони також подають до суду за "шахрайське викривлення фактів", бо забудовник мав знати, що величезна будівля порушила правила планування.

Але забудовник заперечує претензії Ніксонів, наполягаючи, що він не мав уявлення, що розміри відремонтованого сараю перевищили встановлені норми, коли передавав його подружжю. За його словами, Ніксон був повністю обізнаний з усіма плановими заходами щодо сараю, будучи "залученим до кожної деталі проекту будівлі".

Наразі розгляд справи відкладено до кінця листопада, щоб дати час забудовнику підготувати свої аргументи.

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