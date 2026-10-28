На 2 метра больше положенного: бывшего руководителя Adidas заставили снести часть его элитного дома

Бывший руководитель Adidas Эдвард Никсон, которому приказали снести часть его дома стоимостью 1 миллион 742 тысячи долларов США, поскольку он на два метра "слишком велик".

Теперь 56-летний Эдвард Никсон и его жена Салли подали в суд на застройщика, который продал ему дом за 1 миллион 196 тысяч долларов США в Нортгемптоншире, пишет издание The Sun.

Супруги заплатили 797 тысяч долларов США за земельный участок и "каркас дома" недалеко от деревни Ист-Хаддон в Нортгемптоншире застройщику Барри Говарду и его компании.

Затем они заключили соглашение на сумму 930 тысяч долларов США, согласно которому застройщик должен был "завершить строительство дома в соответствии с чертежами, предоставленными Никсонами".

Супруги утверждают, что застройщик сообщил им во время видеозвонка в июле 2020 года, что "дом построен" и всё в порядке.

Видео дня

Однако в июне 2021 года местный совет принял постановление о принудительном сносе их дома.

От Никсонов потребовали либо снести их новый дом, либо провести его комплексную перепланировку, заявив, что бывший сарай длиной 36 м превышает утвержденные планы и на два метра длиннее положенного.

Дело теперь перешло в суд, где Никсоны подали иск против г-на Говарда на сумму 1 миллион 196 тысяч долларов США за "мошенническое искажение фактов" на том основании, что он должен был знать, что дом больше, чем должен был быть.

Строитель опровергает заявление супругов, настаивая на том, что он не имел представления о том, что размеры отремонтированного сарая превысили допустимый предел, когда он его продавал.

Бывший генеральный директор Adidas Эдвард Никсон ведет судебный процесс из-за своего дома Фото: Скриншот

Дарья Глейзе, адвокат супругов, заявила в Центральном лондонском окружном суде, что застройщик сделал ряд вводящих в заблуждение заявлений, которые побудили её клиентов продолжить приобретение проекта по переоборудованию сарая, в июле 2020 года.

По её словам, на самом деле готовый проект дома превышает допустимую длину на два метра, а "высоту конька" — чуть меньше чем на один метр.

В свою очередь, совет Западного Нортгемптоншира потребовал радикальных изменений в связи с тем, что "его объём и масса не соответствуют характеру и форме первоначально утверждённого здания".

В декабре 2020 года, через три месяца после завершения сделки, Никсоны обнаружили, что были нарушены правила градостроительства.

Спустя год после сообщения о нарушениях, датированного 2021 годом, должностные лица совета наконец одобрили "восстановительные работы", которые приведут к "значительному уменьшению размера и изменению планировки дома", — заявила адвокат супругов.

Поэтому юридическая команда Никсонов утверждает, что супруги приобрели проект на основании "ложного заявления", представленного в форме запроса, и теперь требует от застройщика компенсации в размере 1 миллиона 196 тысяч долларов США — частично для покрытия расходов на "уменьшение размера их дома".

Они также подают в суд за "мошенническое искажение фактов", поскольку застройщик должен был знать, что это огромное здание нарушило правила градостроительства.

Однако застройщик опровергает претензии Никсонов, настаивая на том, что он не имел представления о том, что размеры отремонтированного сарая превысили установленные нормы, когда передавал его супругам. По его словам, Никсон был полностью осведомлен обо всех плановых мероприятиях, касающихся сарая, поскольку был "вовлечен в каждую деталь проекта здания".

В настоящее время рассмотрение дела отложено до конца ноября, чтобы дать застройщику время подготовить свои аргументы.

Напомним, что в Великобритании женщине предписали снести новый садовый забор возле её дома, поскольку он имеет неприглядный вид, что наносит чрезмерный ущерб характеру и внешнему виду участка, а также непосредственному уличному пейзажу.

Кроме того, в Великобритании выставлен на продажу один из самых необычных домов. Его новому владельцу придётся привыкать к подъезжающим поездам.