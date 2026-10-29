Вперше за 492-річну історію Англіканської церкви: 900-річний собор можуть закрити через борг

Двері історичного собору Саутвелл-Мінстер у Ноттінгемширі, що був збудований у 1108 році, можуть закритися назавжди, бо через кілька місяців у нього закінчаться гроші.

Закриття собору може статися вперше за 492-річну історію Англіканської церкви, бо їм просто не вистачає грошей, щоб підтримувати зовнішнє освітлення, пише The Times.

Наразі потрібно колосальні приблизно 27 мільйонів доларів, аби покрити збитки, які накопичувалися роками.

Собор Саутвелл-Мінстер у Ноттінгемширі має величезний борг. Грошей бракує навіть на фінансування своєї щоденної діяльності наступного року.

Його декан, преподобний доктор Стівен Еванс, попередив, що собор, можливо, доведеться закрити, якщо "щось суттєво не зміниться".

"З даху собору вода падає на паству щоразу, коли йде дощ. Нам довелося відключити більшу частину освітлення навколо собору, а це означає, що наші доріжки тепер не освітлюються вночі, тому вони стають небезпечними", — розповів декан.

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До прикладу, адміністрації собору доведеться витратити майже 27 тисяч доларів цього тижня, щоб видалити одне дерево, але й інші дерева по всій території також потребуватимуть догляду.

"Просто забезпечити безпеку маєтку – це величезне завдання. Приблизно два тижні тому я зустрівся з громадою та пояснив, що ситуація досить похмура, і якщо щось суттєво не зміниться, то у 2027 році у нас закінчаться гроші", — розповів декан.

Собор Саутвелл-Мінстер у Ноттінгемширі можуть закрити Фото: Скриншот

Але фінансова ситуація була нестабільною вже понад десять років. Попередній декан ще у 2012 році казав про дефіцит коштів.

Доктор Еванс зізнався, що хоча він і знав про фінансову ситуацію, коли почав працювати, він не усвідомлював масштабів проблеми.

Собор Саутвелл-Мінстер у Ноттінгемширі був збудований за часів правління Генріха I і пережив громадянську війну 1646 року, спалах чуми 1471 року в Саутвеллі, який забрав життя від 10 до 15% населення.

Пам'ятка внесена до списку архітектури та вважається однією з найкраще збережених таємниць будівель Британії.

Він найбільш відомий через свої унікальні кам'яні різблення під назвою "Листям Саутвелла", які виконані у вигляді тварин, рослин та зелених чоловічків.

Якщо у собору закінчаться гроші, це буде перший випадок в історії англіканської церкви, коли собор доведеться закрити через брак фінансів.

Нагадаємо, що національний собор Румунії (Собор Національного Порятунку), що будувався 15 років, відкрив свої двері в центрі Бухареста. Навіть через тиждень черга з охочих потрапити до нього розтягується на п'ять годин.

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