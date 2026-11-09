Купив за $5 тисяч: чоловік закопав Boeing у дворі будинку, щоб облаштувати незвичайний бункер

45-річний інженер Дейв Біллінгс з Британії опустив тритонний фюзеляж Boeing 737-500 у яму глибиною 4,3 метра у своєму будинку в Дербіширі, щоб облаштувати незвичайний підземний бункер.

Чоловік закопав Boeing 737, який він придбав на Facebook лише за 5 тисяч доларів, на задньому дворі свого будинку, пише Daily Star.

Стара частина літака буде з'єднана з просторим ядерним бункером, який Дейв роками будував під своїм маєтком у Хілтоні, надихаючись класичним фільмом "Велика втеча". Амбітний проєкт коштував йому щонайменше 67 тисяч доларів. Там облаштовані лабіринти тунелів, є приховані кімнати та секретні входи.

Також чоловік вважає, що це сховище могло б врятувати його родину протягом кількох місяців, якщо колись спалахне Третя світова війна.

Величезний корпус літака був обережно затягнутий лебідкою в землю бригадою помічників минулого місяця.

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Доступ до літака через ліфт

Тепер Дейв має намір встановити ліфтову шахту, заховану в традиційній червоній телефонній будці, яка б перевозила відвідувачів униз, у закопаний літак. Інженер розповів, що ініціатором покупки став його восьмирічний син Олівер, який шалено захоплюється літаками, хоча дружину Бет довелося трохи більше вмовляти.

"Все це буде закопано під бетоном і ґрунтом, тож верхня частина буде приблизно на півтора метра під землею. Там буде електрика та вода, але ми також встановлюємо сонячні панелі зверху, і там буде свердловина для водопостачання", — каже він.

Дейв стверджує, що бункер призначений, перш за все, для відпочинку, а не для виживання, попри його здатність служити притулком у разі виникнення серйозного конфлікту.

Дейв Біллінгс придбав фюзеляж літака за $5 тисяч і опустив його в яму Фото: Скриншот

"Я роблю ці речі, бо вони круті, мені це подобається", — каже він.

Він розповів, що придбав розібраний фюзеляж разом з друзями у грудні 2025 року та перевіз його додому за 5 тисяч доларів. За його словами, ще знадобиться 11 тисяч доларів на бетон, 4 тисячі доларів на арматурну сітку та 2,6 тисяч доларів на ізоляцію, перш ніж літак буде повністю закопано та закріплено під землею.

Він розповідає про цей проєкт на своєму YouTube-каналі під назвою Tornado Dave та повідомив, що планує завершити його до наступного лютого.

"Бет сказала, що це має бути закінчено до нашої десятої річниці весілля, тому в мене є дуже чіткий термін, якого потрібно дотримуватися", — каже він.

Нагадаємо, що місто Кубер-Петі, що в Австралії, має одну цікаву особливість. Воно відоме не тільки через свої багаті родовища каміння під назвою опал, але й підземним світом.

Також британець Філіп Полі, чия робота охоплює високорівневий концептуальний дизайн, футуризм та операційну стійкість, переконує, що час будувати системи із замкнутим циклом.