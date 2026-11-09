Купил за $5 тысяч: мужчина закопал Boeing во дворе дома, чтобы обустроить необычный бункер

45-летний инженер Дэйв Биллингс из Британии опустил трехтонный фюзеляж Boeing 737-500 в яму глубиной 4,3 метра в своем доме в Дербишире, чтобы обустроить необычный подземный бункер.

Муж закопал Boeing 737, который он приобрел на Facebook всего за 5 тысяч долларов, на заднем дворе своего дома, пишет Daily Star.

Старая часть самолета будет соединена с просторным ядерным бункером, который Дэйв годами строил под своим поместьем в Хилтоне, вдохновляясь классическим фильмом "Большой побег". Амбициозный проект стоил ему не менее 67 тысяч долларов. Там обустроены лабиринты тоннелей, есть скрытые комнаты и секретные входы.

Также мужчина считает, что это хранилище могло бы спасти его семью в течение нескольких месяцев, если когда-нибудь вспыхнет Третья мировая война.

Огромный корпус самолета был осторожно затянут лебедкой в землю бригадой помощников в прошлом месяце.

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Доступ к самолету через лифт

Теперь Дэйв намерен установить лифтовую шахту, спрятанную в традиционной красной телефонной будке, которая бы перевозила посетителей вниз, в зарытый самолет. Инженер рассказал, что инициатором покупки стал его восьмилетний сын Оливер, безумно увлекающийся самолетами, хотя жену Бет пришлось немного больше уговаривать.

"Все это будет закопано под бетоном и грунтом, поэтому верхняя часть будет примерно на полтора метра под землей. Там будет электричество и вода, но мы также устанавливаем солнечные панели сверху и там будет скважина для водоснабжения", — говорит он.

Дэйв утверждает, что бункер предназначен, прежде всего, для отдыха, а не для выживания, несмотря на его способность служить убежищем в случае серьезного конфликта.

Дэйв Биллингс приобрел фюзеляж самолета за $5 тысяч и опустил его в яму Фото: Скриншот

"Я делаю эти вещи, потому что они крутые, мне это нравится", — говорит он.

Он рассказал, что приобрел разобранный фюзеляж вместе с друзьями в декабре 2025 года и перевез его домой за 5 тысяч долларов. По его словам, еще понадобится 11 тысяч долларов на бетон, 4 тысячи долларов на арматурную сетку и 2,6 тысячи долларов на изоляцию, прежде чем самолет будет полностью закопан и закреплен под землей.

Он рассказывает об этом проекте на своем YouTube-канале под названием Tornado Dave и сообщил, что планирует завершить его до следующего февраля.

"Бет сказала, что это должно быть закончено к нашей десятой годовщине свадьбы, поэтому у меня есть очень четкий срок, который нужно соблюдать", — говорит он.

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