Подружжя купило старий будинок і несподівано успадкувало 16 котів: вони створили їм котячий рай

Емілі Ботт та Ділан Лоук несподівано успадкували колонію з 16 котів, коли придбали свій фермерський будинок у Мейседоні, штат Нью-Йорк, у 2018 році.

Коли подружжя придбало свій 200-річний фермерський будинок, вони й гадки не мали, що стануть відповідальними за 16 котів, які живуть у хліву. Жоден з них ніколи раніше не мав кота, але ця історія зрештою надихнула їх перетворити частину свого будинку на вишуканий притулок для тварин, пише People.

Подружжя ділилося своїм процесом ремонту в TikTok, розповідаючи про простір, який вони створили для своїх котів.

Сьогодні 12 котів, які живуть у їхньому некомерційному просторі для тварин Freedom Farmhouse, мають доступ до ігрової кімнати в підвалі, сонячної кімнати нагорі та закритого катіо — спеціально облаштованого, захищеного сіткою безпечного простору на свіжому повітрі.

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Коли вони вперше знайшли котів, жодна з них не був стерилізований чи кастрований. Їхнім першочерговим завданням було вакцинувати та стерилізувати котів через місцевий притулок. Потім вони відкрили для тварин свій старий вхід, заповнивши його ліжками та теплими котячими будиночками, щоб захистити їх від холоду.

А Емілі почала проводити час поруч із котами, багато з яких спочатку ставилися до людей з обережністю. Вона часто сиділа надворі, читаючи або гортаючи сторінки на телефоні, час від часу кидаючи ласощі, щоб заслужити їхню довіру.

Незважаючи на їхні зусилля, деякі коти померли від хвороб, від збиття автомобілями, а інші зникли безвісти.

Оскільки у все більше котів розвивалися захворювання, що потребували пильнішого догляду, Ботт і Левке вирішили постійно тримати їх у приміщенні.

У 2022 році подружжя вже розпочало реконструкцію свого фермерського будинку, але завершення облаштування спеціальних місць для котів стало можливим аж у 2025 році.

Котячий простір було спроектовано таким чином, щоб надати котам достатньо місця для досліджень, враховуючи їхні різні характери. Його будівництво коштувало приблизно 10 000 доларів.

Коти отримали власну ігрову кімнату та солярій Фото: Скриншот

У підвалі є великий ігровий майданчик, а нагорі сонячні солярії тихіше місце для відпочинку з прихованим горищем. У теплу погоду коти також можуть насолоджуватися свіжим повітрям і прямими сонячними променями у своєму захищеному місці.

Емілі каже, що деякі адаптувалися до нового середовища майже одразу, тоді як іншим знадобилося більше часу, перш ніж вони почувалися достатньо комфортно.

Зрештою досвід догляду за котами зрештою надихнув подружжя створити Freedom Farmhouse як некомерційний заповідник для тварин, де також мешкають два віслюки, дві корови та чотири кози. Вони сподіваються продовжувати рятувати тварин, заохочуючи інших людей виявляти більше співчуття до тих, кого часто ігнорують.

Нагадаємо, що коти на фронті не тільки розбавляють будні військових у бліндажах і рятують їх від гризунів, а й, як виявилося, допомагають полювати на росіян. Оператори безпілотників 17-ї окремої важкої механізованої бригади імені Костянтина Пестушка зняли момент, коли кіт допоміг завчасно виявити наближення ворога та скоригувати дії українських захисників.

Також у Японії кіт на ім'я Панчо із своїм сумним виглядом став справжньою зіркою соцмереж. Адже його тепер називають найсумнішим котом у світі, а в Instagram за ним стежать близько 100 тисяч людей.