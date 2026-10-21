Фронтовий кіт допоміг українським захисникам знищити російських окупантів (відео)

Коти на фронті не тільки розбавляють будні військових у бліндажах і рятують їх від гризунів, а й, як виявилося, допомагають полювати на росіян.

Оператори безпілотників 17-ї окремої важкої механізованої бригади імені Костянтина Пестушка зняли момент, коли кіт допоміг завчасно виявити наближення ворога та скоригувати дії українських захисників.

Тварина наблизилася до дрона ЗСУ, що чекав на появу окупантів. У якийсь момент вона насторожилася, зреагувала на якийсь звук і швидко втекла.

Військові звернули увагу на незвичайну поведінку чотирилапого гостя. Незабаром неподалік з’явився квадроцикл із двома російськими солдатами.

Українські оператори запустили безпілотник у повітря та успішно знищили ворожу ціль.

"Ця незвичайна історія нагадує, що тварини іноді помічають небезпеку раніше за людей. А пильність і професіоналізм наших військових дають змогу вчасно реагувати на загрози", — йдеться у публікації Вінницького ОТЦК та СП.

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Раніше ми розповідали, що до бліндажа українських захисників приповзла черепаха, яка занесена до Червоної книги.

Також повідомлялося, що Генштаб показав "бойових" котів, які підтримують військових на фронті.