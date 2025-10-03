"Хвостаті побратими": Генштаб показав "бойових" котів, які підтримують військових на фронті (фото)
Українські військові на фронті заводять собі пухнастих друзів, які розважають, нагадують про рідний дім та дарують трохи тепла. Пліч-о-пліч з бійцями живуть у бліндажах "бойові" коти та собаки.
Світлини котів на передовій опублікували на офіційній сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Telegram 3 жовтня. Своїх улюбленців показали бійці 68-ї окремої єгерської бригади 9-го армійського корпусу.
"Наші хвостаті побратими", — підписали фото військовослужбовці.
У бригаді зазначили, що пухнастики допомагають бійцям триматися в суворих реаліях війни.
"Навіть у найтемніші часи є місце для тепла та людяності. На передовій, серед суворих буднів, наші захисники знаходять вірних друзів, які стають для них справжньою родиною, розрадою та живим нагадуванням про дім", — розповіли в 68 ОЄБр.
Військових на фронті підтримують не лише коти. Бійці показали й інших вірних "хвостатих побратимів" — песиків.
Нагадаємо, 26 вересня в 13-й бригаді оперативного призначення НГУ "Хартія" розповіли, як кіт евакуювався з передової на українському наземному роботизованому комплексі. Вусатого на прізвисько Прапор для порятунку довелося посадити в спеціальну клітку.
Під час обміну 14 серпня 2025 року з українським бійцем Станіславом Панченком повернувся з полону чотирилапий друг — кіт Мишко, який провів у Макіївській колонії №32 4,5 роки. Пухнастий друг виїхав з тимчасово окупованої території в сумці та жив із захисником у госпіталі, поки мати Станіслава не забрала його додому.