"Хвостатые побратимы": Генштаб показал "боевых" котов, которые поддерживают военных на фронте (фото)

Украинские военные на фронте заводят себе пушистых друзей, которые развлекают, напоминают о родном доме и дарят немного тепла. Бок о бок с бойцами живут в блиндажах "боевые" коты и собаки.

Фотографии котов на передовой опубликовали на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Telegram 3 октября. Своих любимцев показали бойцы 68-й отдельной егерской бригады 9-го армейского корпуса.

В Генштабе показали котов в ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

"Наши хвостатые побратимы", — подписали фото военнослужащие.

В бригаде отметили, что пушистики помогают бойцам держаться в суровых реалиях войны.

"Даже в самые темные времена есть место для тепла и человечности. На передовой, среди суровых будней, наши защитники находят верных друзей, которые становятся для них настоящей семьей, утешением и живым напоминанием о доме", — рассказали в 68 ОЕБр.

"Пушистые собратья" поддерживают моральный дух украинских защитников Фото: Генштаб ВСУ Украинские военные показали своих "хвостатых собратьев" Фото: Генштаб ВСУ

Военных на фронте поддерживают не только коты. Бойцы показали и других верных "хвостатых побратимов" — собак.

Украинский защитник на фронте сфотографировал своего песика Фото: Генштаб ВСУ Бойцам ВСУ на фронте помогают лучшие друзья человека Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 26 сентября в 13-й бригаде оперативного назначения НГУ "Хартия" рассказали, как кот эвакуировался с передовой на украинском наземном роботизированном комплексе. Усатого по кличке Флаг для спасения пришлось посадить в специальную клетку.

Во время обмена 14 августа 2025 года с украинским бойцом Станиславом Панченко вернулся из плена четвероногий друг — кот Миша, который провел в Макеевской колонии №32 4,5 года. Пушистый друг выехал с временно оккупированной территории в сумке и жил с защитником в госпитале, пока мать Станислава не забрала его домой.