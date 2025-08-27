Кто первый, того и кот: украинский воин вернулся из плена вместе с четвероногим другом (фото)

4,5 года провел кот Миша вместе с украинскими пленными в Макеевской колонии №32 и вернулся с одним из своих владельцев в Украину в рамках обмена 14 августа 2025 года.

Его привез с собой один из 84 освобожденных украинских защитников, 26-летий боец Станислав Панченко, который провел в плену более 6,5 лет, пишут "Новости Донбасса". Миша стал первым четырехлапым, который приехал в Украину в рамках обмена пленными.

Когда в госпитале Стаса навестила его мама, она увезла кота с собой. В новом доме ему нравится и он уже начал обживаться там. По словам Панченко, Миша не только привыкает к условиям проживания на свободе, но и учится послушно сидеть с новой семьей в бомбоубежище, когда воет тревога. Раньше, говорит Станислав, кот никогда ее не слышал.

Миша и Станислав: история дружбы

Воин с 2017 года защищал Донбасс и в январе 2019-го попал в плен. В бараке он жил с гражданским пленным, которого пока не обменяли. Однажды "завхоз", осужденный, выполнявший разные дела по хозяйству в колонии, принес им двухнедельного котенка.

Стас говорит, что на территории зоны было немало кошек, и когда их популяция стремительно росла, их собирали в мешок и выбрасывали за территорию зоны. Если бы Миша оказался в том мешке, то шансов выжить у него бы не было.

"В общем, "завхоз" его пожалел. А мы его выходили – выкормили, он вместе с нами спал…", – вспоминает Панченко.

Сначала они думали, что это кошка, и назвали ее Мышкой, но потом оказалось, что это кот, и его тут же переименовали в Мишу.

Когда началась серия больших обменов, Стас и его товарищ по несчастью, с которым они вместе растили кота, все чаще стали задумываться о судьбе животного. Сокамерник Панченко уже начал готовить Мишу к жизни на воле и даже поставил фото своей мамы в бараке, чтоб кот привыкал к ее лицу.

Однако родственники отказались брать животное из-за своих проблем.

"В общем, мы начали подумывать об эвакуации кота. Решили так: кто первым освободится, тот кота с собой возьмет. Поэтому зимой осужденным, которые работают на швейном производстве, мы заказали специальную сумку: с уплотненными стенками и дном — чтобы доставить Мишку на волю с комфортом. У нас эту сумку смотрители трижды изымали. Но, к счастью, нам постоянно удавалось возвращать", – говорит защитник.

Для кота в колонии пошили рюкзак-переноску Фото: Новости Донбасса

Администрация колонии не препятствовала вывозу кота за пределы так называемой "республики", поскольку в списке предметов, представляющих историческую и культурную ценность для пророссийских боевиков так называемой "ДНР", а также запрещенных к провозу, кошек нет. Кроме того, ему не требовалось и специальное разрешение на вывоз.

Дорога домой

Однако дорога домой для обоих была очень непростой.

В автозаках пленных привезли в Ростов, а там пересадили в военно-транспортный самолет, где пришлось сидеть прямо на полу с заклеенными скотчем глазами и стянутыми за спиной пластиковой лентой руками, Стасу пришлось за своего любимца поволноваться.

"Миша вел себя тихо всю дорогу до самого обмена – из сумки не вырывался и лишь изредка подавал голос. Самолет набили людьми очень плотно. И нас посадили так, что один человек сидел с раздвинутыми ногами, между которыми сидел другой. Сумка с котом очутилась у меня за спиной. Я ощущал ее. Она была теплая и немного шевелилась. Я понимал, что Миша жив", – рассказывает парень.

Животное очень стойко переносило все тяготы дороги, даже несмотря на то, что у Стаса не было возможности выпустить его в туалет.

"Когда нас уже обменяли, то в госпиталь везли машинами скорой помощи. При посадке в скорую я на всякий случай предупредил персонал, что у меня в сумке кот. Они очень удивились: "Какой еще кот? Живой?!". Говорю: Да, живой. Он тоже из колонии №32"".

Миша жил со Стасом в палате, и сотрудники больницы приходили посмотреть на его рыжего друга.

Кот Миша в первые дни после обмена жил в больничной палате Фото: Новости Донбасса

"Мама знала, что со мной приедет кот. И только приехала меня навестить, забрала его. Так что он теперь там у нас дома к реалиям свободной Украины привыкает", – улыбается воин.

Стас родом из многодетной семьи. Кроме него, на защиту родины стали еще двое его братьев. Один из них погиб в марте 2024-го, а второй служит до сих пор. Станислав служил на Донбассе: сначала в Луганской области, потом в Донецкой он был наводчиком пулемета ДШК.

Когда украинец попал в плен, его отправили под суд.

"Меня приговорили к 17 годам лишения свободы по очень оригинальной статье "захват власти" и "обучение с целью захвата власти". Я простой солдат, оказывается, рвался к власти в "Донецкой народной республике"", – говорит он.

