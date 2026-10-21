Фронтовой кот помог украинским защитникам ликвидировать российских оккупантов (видео)

Коты на фронте не только скрашивают будни военных в блиндажах и спасают военных от грызунов, но и, как оказалось помогают охотиться на россиян.

Операторы беспилотников 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады имени Константина Пестушка сняли момент, как кот помог заранее обнаружить приближение врага и скорректировать действия украинских защитников.

Животное приблизилось к дрону ВСУ, который ожидал появления оккупантов. В какой-то момент он насторожился, отреагировал на какой-то звук и быстро убежал.

Военные обратили внимание на необычное поведение четырехлапого гостя. Вскоре вблизи появился квадроцикл с двумя российскими солдатами.

Украинские операторы подняли беспилотник в воздух и успешно поразили враждебную цель.

"Эта необычная история напоминает, что животные иногда замечают опасность раньше людей. А внимательность и профессионализм наших военных разрешают своевременно реагировать на угрозы", — говортся в публикации Винницкого ОТЦК и СП.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что в блиндаж к украинским защитникам приползла черепаха, которая занесена в Красную книгу.

Также сообщалось, что Генштаб показал "боевых" котов, которые поддерживают военных на фронте.