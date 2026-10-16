Занесена в Красную книгу: в блиндаж к военным явился неожиданный гость (видео)

Украинские военные приютили черепаху, которая приползла в один из блиндажей на линии фронта.

Видео, где пресмыкающееся оказалось прямо у двери блиндажа, опубликовал в Threads защитник под ником barinov7192.

Под публикацией пользователи переживают за судьбу черепахи и задаются вопросом, что вынудило ее так рискнуть и отправиться к людям.

Автор поста успокоил всех, отметив, что животное накормили и отпустили восвояси. В комментариях определили, что это болотная черепаха, которая занесена в Красную книгу.

Один из пользователей пошутил, написав, "Лишь бы Сплинтер не пришел", на что воин отшутился, что таких у них — несколько сразу.

Сплинтер — это вымышленный персонаж из франшизы "Черепашки-ниндзя", представляющий собой умную антропоморфную крысу, которая мутировала под воздействием химикатов (мутагена) в канализации. Он обучил главных героев боевому искусству ниндзюцу и стал их приемным отцом.

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Военные же называют "сплинтерами" обычных крыс, которых, как и мышей, к сожалению, немало в блиндажах на линии фронта по обе стороны.

Ранее обозреватели The Wall Street Journal также рассказали о проблемах с грызунами на передовой. В одном из материалов они пишут, что единственное, что успокаивает крыс на поле боя — это звук выстрелов или ударов артиллерии.

Напомним, агрессивная черепаха нападает на туристов на курорте в ЕС.