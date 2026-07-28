Биологи не могут объяснить ее поведение: агрессивная черепаха нападает на туристов на курорте в ЕС

Туристы, наслаждавшиеся отдыхом на побережье Хорватии на Адриатике, испугались, когда черепаха внезапно совершила новое нападение, в результате которого женщина оказалась в больнице.

Сообщается, что необычная черепаха обожает человеческую плоть и терроризирует отдыхающих. До этого рептилия уже укусила троих из них, пишет Daily Star.

На курорте появилось несколько сообщений о стае каймановых черепах, в результате нападения которых ребенок и двое взрослых получили ряд травм во время отдыха на побережье Хорватии на Адриатическом побережье.

Хотя раны ребёнка и одного из взрослых в хорватских СМИ описываются как "поверхностные", одна женщина, как сообщается, получила перелом пальца и укус в ягодицы.

По данным местных СМИ, дочь женщины рассказала, что черепаха укусила женщину и не отпускала её.

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"Моя мама купалась в Поштанске. Дайвер сказал ей, что к ней приближается большая черепаха, но пока он её предупредил, она уже укусила её за бедро и не отпускала. Мама била её, пока та не отпустила. У неё остался синяк от укуса", — рассказала она.

Антония Жанич, директор местной службы скорой медицинской помощи, заявила, что женщину доставили в местную больницу, где подтвердили, что рана была нанесена черепахой, и наложили швы.

У побережья Хорватии черепаха нападает на отдыхающих Фото: Скриншот

В интервью изданию Portal хорватский морской биолог Перо Тутман предупредил посетителей пляжей о продолжающейся агрессии черепах, добавив, что такое поведение полностью противоречит тому, что обычно ожидается от этого вида.

"Для меня это совершенно необычная ситуация, когда черепахи нападают на людей. Такое поведение для них нехарактерно, они не агрессивны, поскольку не относятся к числу хищников. Они питаются совсем другими организмами. Они даже не могут питаться рыбой, потому что рыбы гораздо быстрее их. Связано ли это с глобальным потеплением, я действительно не знаю. Для них необычно подходить так близко к побережью и так реагировать на людей", — сказал Тутман, который работает в Институте океанографии и рыболовства в Хорватии.

Поэтому туристам рекомендуется держаться подальше и не прикасаться к этому существу, если они заметят его в море. Если же укус всё же произошёл, следует немедленно выйти из воды и обратиться к врачам.

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