Біологи не можуть пояснити її поведінку: агресивна черепаха атакує туристів на курорті у ЄС

Туристи, які насолоджувалися відпочинком біля узбережжя Хорватії в Адріатиці, були налякані після того, як черепаха раптово здійснила новий напад, в результаті якого жінка потрапила до лікарні.

Повідомляють, що незвична черепаха полюбляє людську плоть і тероризує відпочивальників. До того рептилія вже вкусила трьох з них, пише Daily Star.

На куроті з'явилося кілька повідомлень про надзвичайну зграю кайманових черепах, в результаті їх атаки дитина та двоє дорослих отримали низку травм під час відпочинку вздовж узбережжя Хорватії на Адріатичному узбережжі.

Хоча рани дитини та одного з дорослих у хорватських ЗМІ описуються як "поверхневі", але одна жінка, як повідомляється, отримала перелом пальця та укус за сідниці.

За даними місцевих ЗМІ, донька жінки розповіла, що черепаха вкусила жінку і не відпускала.

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"Моя мати купалася в Поштансько. Дайвер сказав їй, що до неї наближається велика черепаха, але поки він її попередив, вона вже вкусила її за стегно і не відпускала. Мати била її, поки вона не відпустила. У неї залишився синець від укусу", — розповіла вона.

Антонія Жаніч, директорка місцевої служби екстреної медичної допомоги, заявила, що жінку доставили до місцевої лікарні, де підтвердили, що рана від черепахи, і наклали шви.

Біля узбережжя Хорватії черепаха атакує відпочивальників Фото: Скріншот

В інтерв'ю виданню Portal хорватський морський біолог Перо Тутман попередив відвідувачів пляжів про агресію черепах, що нині триває, додавши, що така поведінка повністю суперечить тому, що очікується від цього виду.

"Для мене це абсолютно незвичайна ситуація, коли черепахи нападають на людей. Це не характерна для них поведінка, вони не агресивні, бо не є таким типом хижаків. Вони харчуються зовсім іншими організмами. Вони навіть не можуть харчуватися рибою, бо риби набагато швидші за них. Чи пов’язано це з глобальним потеплінням, я справді не знаю. Для них незвично підходити так близько до узбережжя та так реагувати на людей", — сказав Тутман, який працює в Інституті океанографії та рибальства в Хорватії.

Відтак туристам рекомендується триматися подалі та уникати дотику до істоти, якщо її вони помітили у морі. Якщо ж укус все ж стався, слід негайно залишити воду та звернутися до медиків.

Нагадаємо, що дослідницька група з США виявила в озері на кордоні з Канадою сома з чорним раком шкіри. Ймовірно, що риби в озері заражають хворобою одна одну.

Також небезпечний та інвазивний вид сріблястощокої рибу-фугу (Lagocephalus sceleratus) спричиняє хаос в економіці популярного курортного місця острова Криту, адже їхня смертельна отрута та потужні щелепи налякали місцевих жителів.