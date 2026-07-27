Вірус стрімко поширюється: рибалки знайшли озеро, де риба з чорним раком шкіри заражає одна одну

Дослідницька група з США виявила в озері на кордоні з Канадою сома з чорним раком шкіри. Ймовірно, що риби в озері заражають хворобою одна одну.

Експерти з університету Вермонту вважають, що передача ракових пухлин від однієї особини й до іншої є досить рідкісним явищем серед риб і не становить загрози для людей, пише Bild.

В озері Мемфремагог, яке простягається через кордон із Квебеком, що у Канаді, рибалки та дослідники вперше виявили хвору рибу у 2012 році. З того часу їх кількість зростає. У липні дослідницька група нарешті опублікувала результати свого дослідження в журналі "Nature" під назвою "Соми заразили один одного хворобою шкіри".

Як риби заражають одна одну

Вчені з'ясували, що пухлини прісноводних риб набагато тісніше пов'язані одна з одною. Зокрема, вони встановили рак поширюється від риби й до риби, вірусне захворювання.

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Риба з хворобою шкіри Фото: Скріншот

Стало відомо, що переважно великі риби, які мешкали в нерестовищах були заражені. Дослідники припускають, що вони заражаються через прямий фізичний контакт під час нерестового періоду. Як річкова риба, вона також має шкірний контакт з навколишнім середовищем і може передавати хворобу у такий спосіб. Приблизно 30 відсотків риби в тому озері потерпає від цієї хвороби.

Чи можуть заразитися й люди?

Відомо, що озеро Мемфремагог забезпечує питною водою понад 175 000 осіб. Але дослідники виключили можливість передачі раку людині. Адже ті ракові клітини не можуть заразити або вижити в жодному іншому виді. Хвора риба розподілена рівномірно по всьому озеру довжиною в 51 кілометр.

Також експерти виключили можливе забруднення води з сусіднього сміттєзвалища як причину хвороби. Крім того, якість води в озері стабільна.

Але, причиною хвороби риби може бути природний високий рівень хімічного елементу під назвою арсен (миш'як, — ред.) в ґрунті навколо озера. Дослідники також досліджували рибу з інших водойм у Вермонті, Нью-Гемпширі, Мені та Нью-Брансвіку. Там також рівень арсену в ґрунті підвищений, і там також було виявлено заражену рибу.

Нагадаємо, що на річці Оньйон біля міста Сованьє двоє друзів з Франції піймали найбільший улов у своєму житті, але пережили справжній шок. Адже всередині пащі величезного сома знайшли його здобич.

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