Вирус распространяется: рыбаки обнаружили озеро, где рыбы, с черным кожным раком, заражают друг друга

Исследовательская группа из США обнаружила в озере на границе с Канадой сома с чёрным раком кожи. Вероятно, рыбы в озере заражают друг друга этой болезнью.

Эксперты из Университета Вермонта считают, что передача раковых опухолей от одной особи к другой является довольно редким явлением среди рыб и не представляет угрозы для людей, пишет Bild.

В озере Мемфремагог, которое простирается через границу с провинцией Квебек в Канаде, рыбаки и исследователи впервые обнаружили больных рыб в 2012 году. С тех пор их количество растет. В июле исследовательская группа наконец опубликовала результаты своего исследования в журнале "Nature" под названием "Сомы заразили друг друга кожной болезнью".

Как рыбы заражают друг друга

Учёные выяснили, что опухоли пресноводных рыб гораздо теснее связаны друг с другом. В частности, они установили, что рак передаётся от рыбы к рыбе, как вирусная болезнь.

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Рыба с кожным заболеванием Фото: Скриншот

Стало известно, что заражены были преимущественно крупные рыбы, обитавшие в нерестилищах. Исследователи предполагают, что они заражаются в результате прямого физического контакта во время нереста. Как речная рыба, она также имеет кожный контакт с окружающей средой и может передавать болезнь таким образом. Примерно 30 процентов рыбы в этом озере страдает от этой болезни.

Могут ли заразиться и люди?

Известно, что озеро Мемфремагог обеспечивает питьевой водой более 175 000 человек. Однако исследователи исключили возможность передачи рака человеку. Ведь эти раковые клетки не могут заразить человека или выжить ни в каком другом виде. Больная рыба распределена равномерно по всему озеру длиной в 51 километр.

Кроме того, эксперты исключили возможное загрязнение воды соседней свалкой как причину заболевания. Помимо этого, качество воды в озере остается стабильным.

Однако причиной заболевания рыбы может быть естественно высокое содержание химического элемента под названием арсен (мышьяк — прим. ред.) в почве вокруг озера. Исследователи также изучали рыбу из других водоемов в Вермонте, Нью-Гэмпшире, Мэне и Нью-Брансуике. Там уровень мышьяка в почве также повышен, и там также была обнаружена зараженная рыба.

Напомним, что на реке Оньон недалеко от города Сованье двое друзей из Франции поймали самую крупную рыбу в своей жизни, но испытали настоящий шок. Ведь во рту огромного сома они обнаружили его добычу.

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