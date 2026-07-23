Жуткий улов: рыбаки поймали гигантского сома, который держал свою добычу в пасти (фото)

На реке Оньон недалеко от города Сованье двое друзей из Франции поймали самую крупную рыбу в своей жизни, но испытали настоящий шок. Ведь во рту огромного сома они обнаружили его добычу.

23-летний кондитер Поль Маришаль, который занимается рыбалкой всего три года в качестве хобби, рассказал о своей самой необычной рыбалке, пишет издание Bild.

"Я рыбачил со своим другом Уильямом на реке Оньон недалеко от Сованье", — говорит он.

Река разделяет регионы Верхняя Сона и Ду на востоке Франции и считается отличным местом для ловли сома, щуки и окуня.

Рыбаки долго боролись с рыбой

"У меня что-то было на крючке. Я сразу заметил, что это что-то крупное. Потребовалось около 20 минут, прежде чем мы его вытащили. Огромный сом. Его длина составляла 2,30 метра", — говорится в сообщении.

Друг сразу же сфотографировал его. Двое молодых рыбаков с гордостью продемонстрировали свой улов перед камерой.

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А потом они заметили ещё одну странность: у рыбы во рту было что-то большое.

"Мы вытащили из рыбы целую курицу. Она не вышла сама и уже начала разлагаться", — сказал Пол.

В пасти сома лежала его добыча Фото: Скриншот

На размытых фотографиях друзей видны и птица, и несколько яиц.

Сом мог поймать утку в воде Фото: скриншот

Известный эксперт по ловле сомов Стефан Зойс, который три года назад сам выловил рекордную рыбу длиной 2,81 метра из реки По в Италии, прокомментировал инцидент

"Это также может быть водоплавающая птица, возможно, утка. Для него в этом нет ничего необычного, поскольку сом считается всеядным", — говорит он.

Зойс даже вытаскивал из сома нутрий и внутренности. А в Гейдельберге сом даже зацепился за волейбольный мяч, и прохожим пришлось его спасать.

Охотничья стратегия этой рыбы похожа на стратегию крокодила. Сома не ест ничего две недели, а потом ему хватает одной целой водоплавающей птицы, чтобы прокормиться надолго.

Что рыбаки сделали с сомом

После того как двое французов вытащили свою рыбу и сфотографировались, они отпустили рыбу обратно в воду.

"Мы всегда так поступаем, когда ловим крупную рыбу", — пояснил Пол.

Напомним, что необычное событие произошло в провинции Британская Колумбия. Группа местных рыбаков установила новый мировой рекорд, поймав в реке Фрейзер гигантского белого осетра длиной 356 см. Размеры рыбы на 4 см превышают рекорд, установленный в 2021 году.

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