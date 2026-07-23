Моторошний улов: рибалки піймали гігантського сома, який тримав свою жертву у пащі (фото)

На річці Оньйон біля міста Сованьє двоє друзів з Франції піймали найбільший улов у своєму житті, але пережили справжній шок. Адже всередині пащі величезного сома знайшли його здобич.

23-річний кондитер Поль Марішаль, який займається риболовлею лише три роки як хобі, розповів про свою найнезвичайнішу риболовлю, пише видання Bild.

"Я рибалив зі своїм другом Вільямом на річці Оньйон поблизу Сованьє", — каже він.

Річка розділяє землі Верхня Сона та Ду на сході Франції і вважається гарним місцем для риболовлі на сома, щуку та окуня.

Рибалки довго боролися з рибою

"У мене щось було на волосіні. Я одразу помітив, що воно більше. Знадобилося близько 20 хвилин, перш ніж ми його витягли. Величезний сом. Він мав довжину 2,30 метра", — йдеться у повідомленні.

Друг одразу ж сфотографував його. Двоє молодих рибалок з гордістю представили свій улов камері.

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А потім вони помітили ще дещо дивне: у риби в роті було щось велике.

"Ми витягли з риби цілу курку. Вона не вийшла сама і вже розкладалася", — сказав Пол.

У сома в пащі була його здобич Фото: Скріншот

На розмитих фотографіях друзів видно і птаха, і кілька яєць.

Сом міг піймати качку у воді Фото: скріншот

Відомий експерт з лову сомів Стефан Зойс, який сам три роки тому виловив рекордну рибу довжиною 2,81 метра з річки По в Італії, прокоментував інцидент

"Це також може бути водоплавний птах, можливо, качка. Для нього в цьому немає нічого незвичайного, оскільки сом вважається всеїдним", — каже він.

Зойс навіть витягував із сома нутрії та нутрощі. А у Гейдельберзі сом навіть чіплявся за волейбольний м'яч, і перехожим довелося його рятувати.

Мисливська стратегія цієї риби схожа на стратегію крокодила. Сом нічого не їсть два тижні, а потім йому вистачає одного цілого водоплавного птаха, щоб прогодуватися надовго.

Що рибалки зробили з сомом

Після того, як двоє французів витягли свою рибину та сфотографувалися, вони випустили рибу назад у воду.

"Ми завжди так робимо, коли ловимо велику рибу", — пояснив Пол.

Нагадаємо, що незвична подія трапилася у провінції Британська Колумбія. Група місцнвих рибалок встановила новий світовий рекорд, піймавши у річці Фрейзер гігантського білого осетра завдовжки 356 см. Розміри риби на 4 см перевищують рекорд, що був встановлений у 2021 році.

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