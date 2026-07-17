Риба, якій понад 100 років: рибалки піймали гігантського осетра довжиною 3,56 метра (фото)

Величезна риба народилася ще у 1920-х роках. Вона встановила новий світовий рекорд серед білих осетрів.

Незвична подія трапилася у провінції Британська Колумбія. Група місцнвих рибалок встановила новий світовий рекорд, піймавши у річці Фрейзер гігантського білого осетра завдовжки 356 см. Розміри риби на 4 см перевищують рекорд, що був встановлений у 2021 році, повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Рекорд зафіксували рибалки Шон Норт та Елвіс Пентон, що були клієнтами компанії Sturgeon Slayers, яка спеціалізується на організації професійної риболовлі. Натомість саму рибу відпустили назад у річку.

У Канаді впіймали рекордного осетра віком понад століття Фото: З відкритих джерел

"Після фіксації рекорду та короткої фотосесії рибалки дбайливо повернули велетня у природне середовище існування. Таке бережливе ставлення є частиною дієвої програми відповідального рибальства, спрямованої на захист рідкісних видів риб", — йдеться у повідомленні.

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Засновник компанія Sturgeon Slayers Кевін Естрада присвятив багато років свого життя, просуваючи відповідальний метод "вилови та відпусти" серед рибалок. У такий спосіб він відстоює довгостроковий розвиток популяції білого осетра в річці Фрейзер.

"Кожна рибина, яку вони зустрічають, обробляється з максимальною турботою та повагою, гарантуючи, що майбутні покоління зможуть відчути той самий трепет та захоплення, які викликають ці доісторичні велетні. Цей останній рекордний осетер є свідченням не лише здоров'я та стійкості екосистеми річки Фрейзер, але й спільних зусиль гідів, рибалок, дослідників, корінних громад, природоохоронних організацій та урядових установ, які продовжують підтримувати захист цього неймовірного рибного промислу", — йдеться у заяві компанії.

Відомо, що осетер білий є найбільшою прісноводною рибою Північної Америки та третім за величиною представником осетрових після білуги й калуги. Цей вид риб часто називають "живим динозавром", адже його предки жили на планеті ще за часів доісторичних істот.

Нагадаємо, що у мережі завірусилося відео, на якому рибалка витягнув з океану тунця жовтоперого, проте радів своєму вдалому улову зовсім недовго через морського лева, який зачаївся поруч. Великий морський ссавець пильно стежив за рибалкою, і, дочекавшись вдалого моменту, напав на чоловіка, відібравши у нього здобич.

Раніше Фокус розповідав, як гігантський морський лев налякав туриста, коли просто захотів попірнати.