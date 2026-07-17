Рыба, которой более 100 лет: рыбаки поймали гигантского осетра длиной 3,56 метра (фото)

Огромная рыба появилась на свет ещё в 1920-х годах. Она установила новый мировой рекорд среди белых осетров.

Необычное событие произошло в провинции Британская Колумбия. Группа местных рыбаков установила новый мировой рекорд, поймав в реке Фрейзер гигантского белого осетра длиной 356 см. Размеры рыбы на 4 см превышают рекорд, установленный в 2021 году, сообщает Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Рекорд установили рыболовы Шон Норт и Элвис Пентон, которые были клиентами компании Sturgeon Slayers, специализирующейся на организации профессиональной рыбалки. Саму рыбу же отпустили обратно в реку.

В Канаде поймали рекордного осетра возрастом более века Фото: Из открытых источников

"После фиксации рекорда и короткой фотосессии рыбаки бережно выпустили гиганта обратно в естественную среду обитания. Такое бережное отношение является частью эффективной программы ответственного рыболовства, направленной на защиту редких видов рыб", — говорится в сообщении.

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Основатель компании Sturgeon Slayers Кевин Эстрада посвятил многие годы своей жизни продвижению среди рыболовов ответственного метода "поймал и отпустил". Таким образом он способствует долгосрочному развитию популяции белого осетра в реке Фрейзер.

"Каждая рыба, которую они ловят, обрабатывается с максимальной заботой и уважением, что гарантирует, что будущие поколения смогут испытать тот же трепет и восторг, которые вызывают эти доисторические гиганты. Этот последний рекордный осетр является свидетельством не только здоровья и устойчивости экосистемы реки Фрейзер, но и совместных усилий гидов, рыболовов, исследователей, коренных общин, природоохранных организаций и правительственных учреждений, которые продолжают поддерживать защиту этого невероятного рыбного промысла", — говорится в заявлении компании.

Известно, что белый осетр — самая крупная пресноводная рыба Северной Америки и третий по величине представитель семейства осетровых после белуги и калуги. Этот вид рыб часто называют "живым динозавром", ведь его предки обитали на планете ещё во времена доисторических существ.

Напомним, что в сети стало вирусным видео, на котором рыбак вытащил из океана желтоперый тунец, однако радовался своему удачному улову совсем недолго из-за морского льва, притаившегося поблизости. Крупное морское млекопитающее пристально следило за рыбаком и, дождавшись подходящего момента, напало на мужчину, отобрав у него добычу.

Ранее "Фокус" рассказывал, как гигантский морской лев напугал туриста, когда просто захотел понырять.