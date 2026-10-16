Занесена до Червоної книги: до бліндажа до військових завітав несподіваний гість (відео)

Українські військові прихистили черепаху, яка приповзла до одного з бліндажів на лінії фронту.

Відео, на якому плазун опинився прямо біля дверей бліндажа, опублікував у Threads захисник під ніком barinov7192.

У коментарях до публікації користувачі хвилюються за долю черепахи та задаються питанням, що змусило її так ризикнути й підійти до людей.

Автор допису заспокоїв усіх, зазначивши, що черепаху нагодували й відпустили додому. У коментарях визначили, що це болотна черепаха, яка занесена до Червоної книги.

Один із користувачів пожартував, написавши: "Аби тільки Сплінтер не прийшов", на що воїн віджартувався, що таких у них — одразу кілька.

Сплінтер — це вигаданий персонаж із франшизи "Черепашки-ніндзя", який є розумною антропоморфною щуром, що мутувала під впливом хімікатів (мутагену) у каналізації. Він навчив головних героїв бойовому мистецтву ніндзюцу і став їхнім прийомним батьком.

Видео дня

А військові називають "сплінтерами" звичайних щурів, яких, як і мишей, на жаль, чимало у бліндажах на лінії фронту по обидва боки.

Раніше оглядачі The Wall Street Journal також розповіли про проблеми з гризунами на передовій. В одному з матеріалів вони пишуть, що єдине, що заспокоює щурів на полі бою, — це звук пострілів або артилерійських ударів.

Нагадаємо, агресивна черепаха нападає на туристів на курорті в ЄС.