Найсумніший кіт у світі: Панчо підкорив мережу, але його господиня розкрила правду

У Японії кіт на ім'я Панчо із своїм сумним виглядом став справжньою зіркою соцмереж.

Адже його тепер називають найсумнішим котом у світі, а в Instagram за ним стежать близько 100 тисяч людей. Про свого домашнього улюбленця розповіла його господиня, повідомляє Woopets.

Сумний кіт

Господинею пухнастого і сумного кота є фотографка Акіра Ямагучи. Вона розповіла, що насправді Панчо цілком щасливий і насолоджується буднями. Поруч із ним завжди є його друг Габаччо, з яким домашній улюбленець разом спить, грається та гуляє.

Кіт Панчо з другом

Також жінка, що Панчо вже 13 років, а Акіра колись давно підібрала його просто на вулиці. За її словами, характер пухнастого, цілком відповідає його популярності.

"Всі люблять Панчо, і Панчо любить усіх у відповідь. Він дуже добре ладнає з усіма. Він дуже розпещений", — розповіла власниця.

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Власниця Панчо розповіла про свого кота

Попри те, що Панчо через сумний вираз став впізнаваним, справжній настрій кота, судячи зі слів власниці, цілком щасливий.

Нагадаємо, що звичайний кіт на ім'я Гербі став справжньою знаменитістю у соцмережі через свою зовнішність. Адже його опущені вуха та погляд зачаровують людей.

Домашній улюбленець привертає увагу через свої незвичайно опущені вуха, великі круглі очі та вкрай виразну мордочку. Але кошеня має такий вигляд через складне захворювання.

Також 1 жовтня в російському Одінцово стався вибух в одній із багатоповерхівок на вулиці Білоруській. Повідомляється, що у той момент у квартирі перебував лише кіт. Інцидент трапився через туристичний газовий балон, що був залишений на увімкненій плиті