Вибиті вікна й зруйнувана перегородка: у Росії кіт влаштував вибух у квартирі

1 жовтня у підмосковному Одінцово стався вибух в одній із багатоповерхівок на вулиці Білоруській.

Повідомляється, що у той момент у квартирі перебував лише кіт. Інцидент трапився через туристичний газовий балон, що був залишений на увімкненій плиті, пише російське РБК.

Як повідомили у МНС Московської області, вибух стався на 19-му поверсі. Туристичний газовий балон об’ємом 200 мл знаходився поруч з електроплитою. Після того, як балон нагрівся, він вибухнув. Вибухова хвиля вибила скло у приміщенні, пошкодила балкон і зруйнувало перегородку між тамбуром і квартирою.

Також повідомляється, що на момент прибуття рятувальників відкритого вогню у квартирі не було. Власників квартири в момент надзвичайної ситуації вдома не було. Вдома був лише кіт.

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"На момент події мешканців у будинку не було. У квартирі перебував кіт, який міг випадково увімкнути плиту. У результаті події кіт відбувся легким переляком", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Одесі кіт, гуляючи по столах на кухні, випадково натиснув кнопку на індукційній плиті, внаслідок чого на ній загорілися речі, що там лежали.

Також у Великій Британії, у місті Бутл , сталася пожежа, причиною якої стала кішка. Вона перекинула свічку, що її господиня запалила, щоб створити затишну атмосферу. Незважаючи на те, що вогонь вдалося загасити, будинок зазнав значних пошкоджень.