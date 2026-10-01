Выбитые окна и разрушенная перегородка: в России кот устроил взрыв в квартире

1 октября в подмосковном Одинцово произошел взрыв в одном из многоэтажных домов на улице Белорусской.

Сообщается, что в тот момент в квартире находился только кот. Инцидент произошёл из-за туристического газового баллона, который был оставлен на включённой плите, пишет российское РБК.

Как сообщили в МЧС Московской области, взрыв произошел на 19-м этаже. Туристический газовый баллон объемом 200 мл находился рядом с электроплитой. После того как баллон нагрелся, он взорвался. Волна взрыва выбила стекла в помещении, повредила балкон и разрушила перегородку между тамбуром и квартирой.

Также сообщается, что на момент прибытия спасателей открытого огня в квартире не было. Владельцев квартиры в момент чрезвычайной ситуации дома не было. Дома был только кот.

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"На момент происшествия жильцов в доме не было. В квартире находился кот, который мог случайно включить плиту. В результате происшествия кот отделался легким испугом", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Одессе кот, прогуливаясь по столам на кухне, случайно нажал кнопку на индукционной плите, в результате чего на ней загорелись лежавшие там вещи.

Также в Великобритании, в городе Бутл , произошёл пожар, причиной которого стала кошка. Она опрокинула свечу, которую её хозяйка зажгла, чтобы создать уютную атмосферу. Несмотря на то, что огонь удалось потушить, дом получил значительные повреждения.