Великі очі та опущені вуха: кіт із рідкісним захворюванням підкорив мережу (відео)

Звичайний кіт, на ім'я Гербі став справжньою знаменитістю у соцмережі через свою зовнішність. Адже його опущені вуха та погляд зачаровують людей.

Домашній улюбленець привертає увагу через свої незвичайно опущені вуха, великі круглі очі та вкрай виразну мордочку. Але кошеня має такий вигляд через складне захворювання. Власниця кота створила сторінку для нього у соціальній мережі, де публікує фото та відео з ним.

Кіт Гербі

Після цього пухнастик здобув популярність у мережі, адже його зовнішність викликає справжній захват.

Майбутня господиня вперше побачила кота Гербі в листівці з притулку. Пухнастий шукав людей для тимчасової опіки. Але на той час ніхто не розумів, чому кошеня має такий вигляд і чому не може нормально кліпати.

Але після обстеження з'ясувалося, що в кота двобічний параліч лицевого нерва. Саме у нього опущені вушка та широко розплющені і практично нерухомі очі. Через слабкі м'язи обличчя міміка тварини виглядає незвично. Але сам Гербі зовсім через це не переймається.

Видео дня

Але попри діагноз тварина почувається добре. Він веде активний спосіб життя, грається та має турботливу родину. Але тепер у пухнастого є не лише турботлива родина, але й справжня армія фанатів.

Нагадаємо, що 1 жовтня у Московській області стався вибух в одній із багатоповерхівок на вулиці Білоруській. Повідомляється, що у той момент у квартирі перебував лише кіт. Інцидент трапився через туристичний газовий балон, що був залишений на увімкненій плиті.

Також у США кіт на ім'я Еребус подолав хворобу та потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Загалом у домашнього улюбленця нарахувавши у нього загалом 29 пальців: вісім на одній лапі та по сім на трьох інших