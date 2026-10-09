Большие глаза и опущенные уши: кот с редким заболеванием покорил сеть (видео)
Обычный кот по имени Герби стал настоящей звездой в соцсетях благодаря своей внешности. Ведь его опущенные уши и взгляд завораживают людей.
Домашний питомец привлекает внимание своими необычно опущенными ушами, большими круглыми глазами и чрезвычайно выразительной мордочкой. Но котенок выглядит так из-за сложного заболевания. Хозяйка кота создала для него страницу в социальной сети, где публикует фото и видео с ним.
После этого пушистик стал популярным в сети, ведь его внешность вызывает настоящий восторг.
Будущая хозяйка впервые увидела кота Герби на открытке из приюта. Пушистик искал людей, готовых временно приютить его. Но в то время никто не понимал, почему котенок так выглядит и почему не может нормально моргать.
Но после обследования выяснилось, что у кота двусторонний паралич лицевого нерва. Именно из-за этого у него опущенные ушки и широко раскрытые, практически неподвижные глаза. Из-за слабых мышц лица мимика животного выглядит необычно. Но сам Герби совершенно не переживает по этому поводу.
Но, несмотря на диагноз, животное чувствует себя хорошо. Оно ведет активный образ жизни, играет и окружено заботливой семьей. Но теперь у пушистика есть не только заботливая семья, но и целая армия поклонников.
Напомним, что 1 октября в Московской области произошел взрыв в одном из многоэтажных домов на улице Белорусской. Сообщается, что в тот момент в квартире находился только кот. Инцидент произошёл из-за туристического газового баллона, который был оставлен на включённой плите.
Кроме того, в США кот по имени Эребус преодолел болезнь и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Всего у этого домашнего питомца насчитывается 29 пальцев: восемь на одной лапе и по семь на трёх остальных