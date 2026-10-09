Большие глаза и опущенные уши: кот с редким заболеванием покорил сеть (видео)

Обычный кот по имени Герби стал настоящей звездой в соцсетях благодаря своей внешности. Ведь его опущенные уши и взгляд завораживают людей.

Домашний питомец привлекает внимание своими необычно опущенными ушами, большими круглыми глазами и чрезвычайно выразительной мордочкой. Но котенок выглядит так из-за сложного заболевания. Хозяйка кота создала для него страницу в социальной сети, где публикует фото и видео с ним.

Кот Герби

После этого пушистик стал популярным в сети, ведь его внешность вызывает настоящий восторг.

Будущая хозяйка впервые увидела кота Герби на открытке из приюта. Пушистик искал людей, готовых временно приютить его. Но в то время никто не понимал, почему котенок так выглядит и почему не может нормально моргать.

Но после обследования выяснилось, что у кота двусторонний паралич лицевого нерва. Именно из-за этого у него опущенные ушки и широко раскрытые, практически неподвижные глаза. Из-за слабых мышц лица мимика животного выглядит необычно. Но сам Герби совершенно не переживает по этому поводу.

Видео дня

Но, несмотря на диагноз, животное чувствует себя хорошо. Оно ведет активный образ жизни, играет и окружено заботливой семьей. Но теперь у пушистика есть не только заботливая семья, но и целая армия поклонников.

Напомним, что 1 октября в Московской области произошел взрыв в одном из многоэтажных домов на улице Белорусской. Сообщается, что в тот момент в квартире находился только кот. Инцидент произошёл из-за туристического газового баллона, который был оставлен на включённой плите.

Кроме того, в США кот по имени Эребус преодолел болезнь и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Всего у этого домашнего питомца насчитывается 29 пальцев: восемь на одной лапе и по семь на трёх остальных