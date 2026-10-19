Самый печальный кот в мире: Панчо покорил сеть, но его хозяйка раскрыла правду

В Японии кот по имени Панчо со своим грустным видом стал настоящей звездой социальных сетей.

Ведь его теперь называют самым грустным котом в мире, а в Instagram за ним следят около 100 тысяч человек. О своём домашнем питомце рассказала его хозяйка, сообщает Woopets.

Печальный кот

Хозяйкой пушистого и грустного кота является фотограф Акира Ямагучи. Она рассказала, что на самом деле Панчо вполне счастлив и наслаждается повседневной жизнью. Рядом с ним всегда находится его друг Габаччо, с которым питомец спит, играет и гуляет.

Кот Панчо с другом

Кроме того, женщина рассказала, что Панчо уже 13 лет, а Акира когда-то давно подобрала его прямо на улице. По её словам, характер пушистика вполне соответствует его популярности.

"Все любят Панчо, и Панчо в ответ любит всех. Он очень хорошо ладит со всеми. Его очень избаловали", — рассказала хозяйка.

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Хозяйка Панчо рассказала о своем коте

Несмотря на то, что Панчо стал узнаваемым благодаря своему грустному выражению лица, по словам владелицы, на самом деле кот чувствует себя вполне счастливым.

Напомним, что обычный кот по имени Герби стал настоящей знаменитостью в соцсети благодаря своей внешности. Ведь его опущенные уши и взгляд завораживают людей.

Этот домашний питомец привлекает внимание своими необычно опущенными ушами, большими круглыми глазами и чрезвычайно выразительной мордочкой. Но котенок выглядит так из-за сложного заболевания.

Также 1 октября в российском Одинцово произошел взрыв в одном из многоэтажных домов на улице Белорусской. Сообщается, что в тот момент в квартире находился только кот. Инцидент произошёл из-за туристического газового баллона, который был оставлен на включённой плите