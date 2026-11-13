Двох коней завели в міський автобус у США: люди не повірили власним очам (відео)

У мережі з'явилося дивне відео, на якому видно, як двох осідланих коней заводять у громадський автобус у Детройті, а через кілька секунд виїжджають через задні двері.

Після цього департамент транспорту Детройта розслідує інцидент, який, за його словами, "потенційно створює небезпечні та некомфортні умови для наших пасажирів", пише People.

На відео, знятому на півночі міста в суботу, 7 листопада, видно двох людей, які ведуть коней, обох осідланих, до автобуса Департаменту транспорту Детройта (DDOT), коли його зупиняють на зупинці, а потім через кілька секунд виїжджають через задні двері.

Коні в автобусах

Незрозуміло, скільки пасажирів було в транспортному засобі на той момент.

"Я думала: "Боже мій, а як же люди в автобусі? Що, якби кінь скористався туалетом в автобусі? Що відбувається?", — розповіла Еллесія Дрю, яка зняла відео, проїжджаючи повз.

Видео дня

Джордан Вільямс, співзасновник Urban City Cowboys, зізнався, що це він привіз коней автобусом. За його словами він, був у Детройті, щоб допомогти зі збором коштів, в рамках якого дітям пропонують кататися на конях.

Вільямс розповів, що водій був здивований, побачивши тварин, і що вони вдвох розмовляли через двері автобуса, перш ніж він вирішив провести їх через транспортний засіб і повернутися назад.

Він сказав, що це не перший раз, коли він возить коней в автобусах.

11 листопада у міському департаменті повідомили ЗМІ, що їм "відомо про нещодавній інцидент, коли двом коням дозволили пройти крізь автобус, який зупинили на зупинці".

"Ми вживаємо відповідних заходів для вирішення цього інциденту, оскільки він не відповідає політиці DDOT і потенційно створює небезпечну та некомфортну поїздку для наших пасажирів", — йдеться у заяві.

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