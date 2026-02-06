Транспорт підвів: кур'єр вирішив доставляти замовлення верхи на коні (відео)

Жителі північної Мексики стали свідками незвичайної доставки їжі. Кур'єр виїхав на замовлення не на мотоциклі або велосипеді, а верхи на коні.

Відео з дороги швидко розійшлося соцмережами і викликало бурхливе обговорення. Роликом у TikTok поділилося видання Daily Star.

Автор ролика, Себастьян Гусман, регулярно ділиться моментами своєї роботи в соцмережах. На одному з відео він показав, як їде жвавою дорогою в шоломі та з фірмовим рюкзаком для доставки їжі за спиною на коні. Поруч їхали автобуси, автомобілі та мотоцикли, але чоловікові це ніяк не заважало.

За словами Себастьяна, це була вимушена ситуація. Його транспорт зламався, і, щоб не скасовувати замовлень, він вирішив "витягнути цього звіра", як сам з усмішкою пояснив колезі. У більш ранніх публікаціях видно, що до поломки кур'єр користувався мотоциклом.

Відео дня

Незвичайна сцена розгорнулася в місті Хуарес. Один з очевидців підписав відео фразою: "Доставка їжі тут стає дедалі дивнішою", додавши, що реальність знову перевершила будь-які очікування.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі жартували та підтримували винахідливого кур'єра. Одні іронізували, що найскладніше буде тим, хто замовить торт, інші наголошували, що неважливо, яким способом виконується доставка, головне завжди результат.

Знайшлися й ті, хто побачив у тому, що відбувається, екологічний підхід і навіть пожартував, що скоро для таких кур'єрів можуть знадобитися номерні знаки:

"Насправді, не працюють тільки ті, хто не хоче";

"Яка різниця, які методи використовують, головне, щоб це було зроблено".

