Знижки звели людей з розуму: розпродаж в IKEA закінчився катастрофою (відео)

У Китаї покупці влаштували бійку прямо в торговому залі під час фінального розпродажу на тлі закриття магазинів IKEA.

Кадри з розпродажу меблів стрімко розлетілися соцмережами. Відео, опубліковане SCMP, показує, як боротьба за візки та останні предмети інтер'єру швидко вийшла за рамки звичайного ажіотажу.

Що не поділили покупці

На записі видно, як чоловік починає відкочувати візок із покупками, коли раптово підбігає жінка і буквально вириває його з рук. Майже відразу конфлікт переростає в бійку. Двоє чоловіків і жінка вступають у боротьбу за другий візок. Учасники конфлікту не соромляться вдаватися до різких висловлювань у бік один одного. У підсумку фізично сильніший покупець поїхав із візком, а інший чоловік разом із дружиною все ж зберіг за собою обертове офісне крісло.

Відео дня

На задньому плані відео видно ще більш наочну сцену. Десятки мисливців за знижками розбирали меблі, що залишилися, і квапливо хапали стільці та коробки з полиць. Усе це виглядало так, ніби перед ними не звичайні предмети інтер'єру, а рідкісні колекційні речі.

Подібні сцени розгорнулися після нещодавньої заяви компанії про закриття семи великих складських магазинів у мегаполісах Китаю. В IKEA пояснили рішення глобальною економічною невизначеністю, швидким розвитком цифрових технологій і зміною споживчої поведінки. При цьому бренд підкреслив, що інші магазини в цих містах продовжать свою роботу, а стратегія компанії зміщується від масштабного розширення до більш точкової присутності на ринку.

Реакція соцмереж

Точного місця, де було знято бійку, офіційно не уточнюють. Проте відео викликало бурхливу реакцію в мережі.

"Компанію не можна звинувачувати. Зазвичай магазин перетворюється на місце для відпочинку, де нічого не купують, щоб уникнути спеки на вулиці";

"Чесно, я б теж що-небудь купив, якби це була лімітована серія. Зачекайте... IKEA взагалі люксовий бренд?";

"Якщо люди так люблять вітчизняні товари, чому ж сваряться через імпортні меблі? Судячи з відео, то колекція дійсно рідкісна".

