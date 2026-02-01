Скидки свели людей с ума: распродажа в IKEA закончилась катастрофой (видео)

В Китае покупатели устроили драку прямо в торговом зале во время финальной распродажи на фоне закрытия магазинов IKEA.

Кадры с распродажи мебели стремительно разлетелись по соцсетям. Видео, опубликованное SCMP, показывает, как борьба за тележки и последние предметы интерьера быстро вышла за рамки обычного ажиотажа.

Что не поделили покупатели

На записи видно, как мужчина начинает откатывать тележку с покупками, когда внезапно подбегает женщина и буквально вырывает ее из рук. Почти сразу конфликт перерастает в потасовку. Двое мужчин и женщина вступают в борьбу за вторую тележку. Участники конфликта не стесняются прибегать к резким выражениям в сторону друг друга. В итоге более физически сильный покупатель уехал с тележкой, а другой мужчина вместе с супругой все же сохранил за собой вращающееся офисное кресло.

На заднем плане видео видно еще более наглядную сцену. Десятки охотников за скидками разбирали оставшуюся мебель и торопливо хватали стулья и коробки с полок. Все это выглядело так, будто перед ними не обычные предметы интерьера, а редкие коллекционные вещи.

Подобные сцены развернулись после недавнего заявления компании о закрытии семи крупных складских магазинов в мегаполисах Китая. В IKEA объяснили решение глобальной экономической неопределенностью, быстрым развитием цифровых технологий и изменением потребительского поведения. При этом бренд подчеркнул, что другие магазины в этих городах продолжат свою работу, а стратегия компании смещается от масштабного расширения к более точечному присутствию на рынке.

Реакция соцсетей

Точное место, где была снята драка, официально не уточняется. Тем не менее видео вызвало бурную реакцию в сети.

"Компанию нельзя винить. Обычно магазин превращается в место для отдыха, где ничего не покупают, чтобы избежать жары на улице";

"Честно, я бы тоже что-нибудь купил, если бы это была лимитированная серия. Подождите… IKEA вообще люксовый бренд?";

"Если люди так любят отечественные товары, почему же ссорятся из-за импортной мебели? Судя по видео, то коллекция действительно редкая".

