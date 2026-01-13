"Буду наслаждаться всю жизнь": женщина удивила находкой в комиссионном магазине (фото)

Иногда самые невероятные находки случаются тогда, когда их совсем не ждешь. Обычный поход в комиссионный магазин обернулся для жительницы штата Юта (США) настоящим джекпотом. Она купила игровую консоль Xbox всего за 25 долларов.

33-летняя няня по имени Холли из США поделилась своей находкой в сабреддите r/ThriftStoreHauls на популярном форуме Reddit. Пост с говорящим названием "Я буду наслаждаться этим всю оставшуюся жизнь" мгновенно стал вирусным и привлек внимание как любителей выгодных покупок, так и геймеров.

По словам Холли, она заметила Xbox за витриной с коллекционными товарами в одном из благотворительных магазинов в Американ-Форке, штат Юта. Консоль была помечена как "продано", но женщина все равно решила спросить о ней, и не прогадала.

Сотрудники магазина объяснили, что товар резервируют всего на час. Прошло уже почти два, поэтому покупку разрешили оформить. Цена в 25 долларов (примерно 1078 гривен) выглядела подозрительно низкой, но интуиция не подвела.

После покупки Холли сбросила настройки, отвязала аккаунты предыдущего владельца и убедилась, что консоль работает безупречно. Не хватало только контроллера. Xbox она планирует подарить сестре, чтобы племянница тоже могла играть.

Консоль Xbox, купленная за 25 долларов Фото: Reddit

Для сравнения, восстановленные консоли Xbox обычно продаются за сумму от 250 долларов (примерно 10780 гривен), а новые модели около 450 (примерно 19400 гривен). Это значит, что удачная покупка из комиссионки обошлась в десятки раз дешевле рыночной цены.

Реакция соцсетей

История Холли вызвала волну комментариев. Пользователи Reddit начали делиться собственными примерами невероятных находок:

"Нашел такую же за 10 долларов в секонд-хенде в 2025 году"; "Круто. Я купил PS4 за 25 долларов в благотворительном магазине, что удивительно. Ей нужен был тоже только контроллер"; "Пару месяцев назад я нашел оригинальную Xbox One за 13 долларов… Консоль, блок питания, кабели HDMI и USB для контроллеров, а также Kinect".

Некоторые пользователи напомнили, что подержанная электроника может скрывать неприятные сюрпризы. В комментариях всплыли истории о консолях с тараканами внутри, особенно тех, что сдавались в обмен.

"Проверьте на насекомых. Это темная сторона дешевой техники", — написал один из пользователей.

