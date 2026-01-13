"Буду наслаждаться всю жизнь": женщина удивила находкой в комиссионном магазине (фото)
Иногда самые невероятные находки случаются тогда, когда их совсем не ждешь. Обычный поход в комиссионный магазин обернулся для жительницы штата Юта (США) настоящим джекпотом. Она купила игровую консоль Xbox всего за 25 долларов.
33-летняя няня по имени Холли из США поделилась своей находкой в сабреддите r/ThriftStoreHauls на популярном форуме Reddit. Пост с говорящим названием "Я буду наслаждаться этим всю оставшуюся жизнь" мгновенно стал вирусным и привлек внимание как любителей выгодных покупок, так и геймеров.
По словам Холли, она заметила Xbox за витриной с коллекционными товарами в одном из благотворительных магазинов в Американ-Форке, штат Юта. Консоль была помечена как "продано", но женщина все равно решила спросить о ней, и не прогадала.
Сотрудники магазина объяснили, что товар резервируют всего на час. Прошло уже почти два, поэтому покупку разрешили оформить. Цена в 25 долларов (примерно 1078 гривен) выглядела подозрительно низкой, но интуиция не подвела.
После покупки Холли сбросила настройки, отвязала аккаунты предыдущего владельца и убедилась, что консоль работает безупречно. Не хватало только контроллера. Xbox она планирует подарить сестре, чтобы племянница тоже могла играть.
Для сравнения, восстановленные консоли Xbox обычно продаются за сумму от 250 долларов (примерно 10780 гривен), а новые модели около 450 (примерно 19400 гривен). Это значит, что удачная покупка из комиссионки обошлась в десятки раз дешевле рыночной цены.
Реакция соцсетей
История Холли вызвала волну комментариев. Пользователи Reddit начали делиться собственными примерами невероятных находок:
- "Нашел такую же за 10 долларов в секонд-хенде в 2025 году";
- "Круто. Я купил PS4 за 25 долларов в благотворительном магазине, что удивительно. Ей нужен был тоже только контроллер";
- "Пару месяцев назад я нашел оригинальную Xbox One за 13 долларов… Консоль, блок питания, кабели HDMI и USB для контроллеров, а также Kinect".
Некоторые пользователи напомнили, что подержанная электроника может скрывать неприятные сюрпризы. В комментариях всплыли истории о консолях с тараканами внутри, особенно тех, что сдавались в обмен.
"Проверьте на насекомых. Это темная сторона дешевой техники", — написал один из пользователей.
Ранее Фокус сообщал, что:
- Находка в "доме мечты" оказалась слишком пугающей. Снаружи он производит впечатление сказочного викторианского здания. Однако настоящий сюрприз ждет на людей в подвале.
- Покупка в благотворительном магазине обернулась настоящим шоком для жительницы США. Женщина обнаружила внутри старой копилки тысячи долларов.
Также стало известно, что мужчина купил старый российский танк и нашел внутри золотые слитки. По предварительным подсчетам, стоимость находки могла достигать около двух миллионов фунтов стерлингов.