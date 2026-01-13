"Буду насолоджуватися все життя": жінка здивувала знахідкою в комісійному магазині (фото)
Іноді найнеймовірніші знахідки трапляються тоді, коли їх зовсім не чекаєш. Звичайний похід у комісійний магазин обернувся для мешканки штату Юта (США) справжнім джекпотом. Вона купила ігрову консоль Xbox всього за 25 доларів.
33-річна няня на ім'я Холлі зі США поділилася своєю знахідкою в сабреддиті r/ThriftStoreHauls на популярному форумі Reddit. Пост із промовистою назвою "Я буду насолоджуватися цим все життя" миттєво став вірусним і привернув увагу як любителів вигідних покупок, так і геймерів.
За словами Холлі, вона помітила Xbox за вітриною з колекційними товарами в одному з благодійних магазинів в Американ-Форку, штат Юта. Консоль була позначена як "продано", але жінка все одно вирішила запитати про неї, і не прогадала.
Співробітники магазину пояснили, що товар резервують лише на годину. Минуло вже майже дві, тому покупку дозволили оформити. Ціна в 25 доларів (приблизно 1078 гривень) виглядала підозріло низькою, але інтуїція не підвела.
Після покупки Голлі скинула налаштування, відв'язала акаунти попереднього власника і переконалася, що консоль працює бездоганно. Не вистачало тільки контролера. Xbox вона планує подарувати сестрі, щоб племінниця теж могла грати.
Для порівняння, відновлені консолі Xbox зазвичай продаються за суму від 250 доларів (приблизно 10780 гривень), а нові моделі близько 450 (приблизно 19400 гривень). Це означає, що вдала покупка з комісійки обійшлася в десятки разів дешевше за ринкову ціну.
Реакція соцмереж
Історія Голлі викликала хвилю коментарів. Користувачі Reddit почали ділитися власними прикладами неймовірних знахідок:
- "Знайшов таку саму за 10 доларів у секонд-хенді 2025 року";
- "Круто. Я купив PS4 за 25 доларів у благодійному магазині, що дивно. Їй потрібен був теж тільки контролер";
- "Кілька місяців тому я знайшов оригінальну Xbox One за 13 доларів... Консоль, блок живлення, кабелі HDMI і USB для контролерів, а також Kinect".
Деякі користувачі нагадали, що вживана електроніка може приховувати неприємні сюрпризи. У коментарях спливли історії про консолі з тарганами всередині, особливо ті, що здавалися в обмін.
"Перевірте на комах. Це темна сторона дешевої техніки", — написав один із користувачів.
