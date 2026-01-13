"Буду насолоджуватися все життя": жінка здивувала знахідкою в комісійному магазині (фото)

Іноді найнеймовірніші знахідки трапляються тоді, коли їх зовсім не чекаєш. Звичайний похід у комісійний магазин обернувся для мешканки штату Юта (США) справжнім джекпотом. Вона купила ігрову консоль Xbox всього за 25 доларів.

33-річна няня на ім'я Холлі зі США поділилася своєю знахідкою в сабреддиті r/ThriftStoreHauls на популярному форумі Reddit. Пост із промовистою назвою "Я буду насолоджуватися цим все життя" миттєво став вірусним і привернув увагу як любителів вигідних покупок, так і геймерів.

За словами Холлі, вона помітила Xbox за вітриною з колекційними товарами в одному з благодійних магазинів в Американ-Форку, штат Юта. Консоль була позначена як "продано", але жінка все одно вирішила запитати про неї, і не прогадала.

Співробітники магазину пояснили, що товар резервують лише на годину. Минуло вже майже дві, тому покупку дозволили оформити. Ціна в 25 доларів (приблизно 1078 гривень) виглядала підозріло низькою, але інтуїція не підвела.

Відео дня

Після покупки Голлі скинула налаштування, відв'язала акаунти попереднього власника і переконалася, що консоль працює бездоганно. Не вистачало тільки контролера. Xbox вона планує подарувати сестрі, щоб племінниця теж могла грати.

Консоль Xbox, куплена за 25 доларів Фото: Reddit

Для порівняння, відновлені консолі Xbox зазвичай продаються за суму від 250 доларів (приблизно 10780 гривень), а нові моделі близько 450 (приблизно 19400 гривень). Це означає, що вдала покупка з комісійки обійшлася в десятки разів дешевше за ринкову ціну.

Реакція соцмереж

Історія Голлі викликала хвилю коментарів. Користувачі Reddit почали ділитися власними прикладами неймовірних знахідок:

"Знайшов таку саму за 10 доларів у секонд-хенді 2025 року"; "Круто. Я купив PS4 за 25 доларів у благодійному магазині, що дивно. Їй потрібен був теж тільки контролер"; "Кілька місяців тому я знайшов оригінальну Xbox One за 13 доларів... Консоль, блок живлення, кабелі HDMI і USB для контролерів, а також Kinect".

Деякі користувачі нагадали, що вживана електроніка може приховувати неприємні сюрпризи. У коментарях спливли історії про консолі з тарганами всередині, особливо ті, що здавалися в обмін.

"Перевірте на комах. Це темна сторона дешевої техніки", — написав один із користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Знахідка в "будинку мрії" виявилася занадто лякаючою. Зовні він справляє враження казкової вікторіанської будівлі. Однак справжній сюрприз чекає на людей у підвалі.

Купівля в благодійному магазині обернулася справжнім шоком для мешканки США. Жінка виявила всередині старої скарбнички тисячі доларів.

Також стало відомо, що чоловік купив старий російський танк і знайшов усередині золоті злитки. За попередніми підрахунками, вартість знахідки могла сягати близько двох мільйонів фунтів стерлінгів.