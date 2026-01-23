Женщина рискнула купить часы в секонд-хенде, а потом узнала их реальную стоимость

Жительница штата Миссури (США) призналась, что сильно занервничала, когда заплатила 150 долларов за часы в комиссионном магазине. Женщина была уверена, что ей в руки попало нечто гораздо более ценное, чем обычная винтажная находка.

Женщина была уверена, что ей в руки попало нечто гораздо более ценное, чем обычная винтажная находка. О своей находке она рассказала на популярном форуме Reddit.

Кайла Руссина гуляла по магазинам в центре Сент-Луиса вместе со своим бойфрендом, когда заметила часы в коробке с узнаваемым логотипом Gucci. По ее словам, модель сразу показалась знакомой. Ранее она видела такие часы в интернете и знала, что спрос на них стабильно высокий.

Американка мгновенно позвала бойфренда, и после короткого обсуждения пара решила рискнуть и купить аксессуар.

Почему находка показалась особенной

Интерес к подержанным часам Gucci действительно остается высоким, однако цены на них сильно различаются. На специализированных площадках вроде Chrono24 стоимость может начинаться примерно с 80 долларов и доходить до 800 и выше (от 3400 до 344 тысяч гривен).

Тем не менее у Руссины было ощущение, что именно этот экземпляр стоит дороже. Во-первых, часы сохранились в оригинальном футляре. Во-вторых, модель относится к 1990-м годам и комплектовалась несколькими сменными безелями, редкой деталью, повышающей ценность.

Специалисты подтвердили, что часы оригинальные Фото: Reddit

Сомнения и проверка подлинности

Изначально цена составляла 200 долларов (8600 гривен), но Руссине удалось сторговаться до 150(6400 гривен). Позже она поделилась находкой в соцсетях, где рассказала, что считает покупку одной из самых удачных в своей жизни.

Публикация вызвала бурную реакцию. Одни пользователи признавались, что давно мечтают о такой модели, другие отмечали, что видели похожие часы на продаже за сумму более тысячи долларов. Были и скептики, которые сомневались, оправдана ли цена.

Сама Руссина тоже переживала из-за подлинности аксессуара. Однако сомнения развеялись после экспертизы, ведь специалисты подтвердили, что часы оригинальные.

Сколько они могут стоить сейчас

После замены батарейки часы заработали, и, по оценке Руссины, их реальная стоимость на рынке может составлять от 500 до 700 долларов. Несмотря на привлекательный ретро-дизайн, оставлять их себе она не планирует.

"Я студентка, и мне нужны деньги", — призналась девушка, добавив, что почти наверняка выставит часы на продажу.

